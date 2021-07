TID FOR TØNSBERG: I sommer har El Papi tid til å vente. Til og med på at Slottsfjellfestivalen skal komme tilbake. Foto: PROMOBILDE

Ukens låter uke 26: El Papi, Taylor Swift og Fjorden Baby:Tid for sommer

Legender fra Loddefjord, Ane Brun på norsk og lydsporet til en legendarisk serie er noe av det VG har hørt på denne uken.

Av Tor Martin Bøe

El Papi - «I sommer har vi tid»

Visir-mysteriet El Papi har gått fra å snøvle fram vokalen til å treffe hver eneste tone. Det er som man kan mistenke et imponerende sangkurs.i koronatiden. Nødrim i kategorien «det er sommer og sang / nå er livet i gang»er like imponerende, i forkommen forstand. Totalen er likevel et passe greit gitarbasert feelgoodglis. Slik som fort kan komme til å dukke opp i en tilfeldig valgt TV-serie. Gjerne med kjendiser som skal gjøre noe de vanligvis ikke har tid til.

Dvsn, Ty Dolla $ign og Mac Miller - «I believed it»

Duoen med det utfordrende navnet Dvsn har samarbeidet med TD$ tidligere. Det er likevel avdøde Mac Miller, også kjent som eksen til Ariana Grande, som gjør denne lekre og myke soulsaken til mer enn bare et døsig sommerspor. Rørende, varmende og mye mer troverdig enn slike samarbeid med avdøde rappere pleier å være (ja, jeg ser på dere, Maroon 5).

Big Red Machine med Taylor Swift - «Renegade»

Her er mer for de som fikk ørene opp for The National etter Taylor Swifts sitt Aaron Dessner-samarbeid av fjoråret. For selvsagt var ikke to album nok. Sammen med Justin Vernon og et knippe vokalister lager Dessner laget mer melankolsk snublende musikk. Denne forsmaken høres kanskje noe i overkant ut som Taylor Swift sine siste soloalbum. Men det er jo ikke særlig feil.

TID TIL Å VÆRE PÅ JORDET: Justin Vernon og Aaron Dessner gjenoppdager normcore i skogkanten. Foto: PLAYGROUND

Fjorden Baby - «Ikkje bland deg inn»

En smart person sa en gang at når diksjonen forsvinner er det på tide å gi seg som artist. Sturle Kvilekval er langt over i grenseområdene på den første låten fra Loddefjords Madchester-ynlinger på nærmere seks år. «Ikkje bland deg inn» er for øvrig upåklagelig vindskeiv snål med asiatiske nikk i arrangementet, og vestlige popkulturelle referanser i teksten. En passe fengende, men ikke virkelig jublende tilbake på topp-låt fra Loddefjord.

Imagine Dragons - «Wrecked»

Trenings og motivasjonsvideolåtekspertene fra Las Vegas er tilbake med nok en trenings. og motivasjonsvideolåt. Et nydelig Bon Iver-aktig parti klarer dessverre ikke å dekke over at dette er slowmo-versjonen av Korn. Men det er ganske pent akkurat der. Refrenget og alt det andre maset kommer uansett til å dukke opp i en garderobe nær deg.

Onsloow - «A Good Day to Forget»

Her og Nå-programleder Mathias Nylennas tilstedeværelse i denne trønderske kvartetten kunne kanskje gitt dem oppmerksomhet alene. «A Good Day to Forget» er uavhengig av det uforstyrrelig solid og silkemyk melodiøs støypop. Noe vil synes de minner om det bergenske Kathinka og eller nå nedlagte Pretty Girls Make Graves. Men mest av alt minner det om den noe glemte musikalske verdien «kvalitet».

TID FOR FJELLTUR: Imagine Dragons drar aldri på tur uten finstasen. Foto: UNIVERSAL

Ane Brun - «Lille venn»

Åpningslåten fra det ene av de to fjorårets album som ble glemt da Spellemann 2020 skulle deles ut har blitt gjort om til romsdalsdialekt. Arrangementet som sådann er like minimalistisk enormt og svulstig balansert. Brun på norsk høres både hjemsøkende magisk og fortryllende merkelig ut. Og også mye nærere. Slik blir denne versjonen egentlig enda mer nydelig enn originalen.

Sigala og Rita Ora - «You For Me»

Rita Ora har fått en del tabloid internettoppmerksomhet de siste dagene for et kyssebilde som inkluderer både Tessa Thompson og hennes regissørkjæreste Taika Waititi. Ja, han bak den morsomste Marvelfilmen, «Thor: Ragnarok». At den håpløse «hva skjer egentlig på dette bildet»-diskusjonen er mye mer interressant enn denne håpløst billige EDM-låten her sier vel egentlig det meste om begge deler.

Jonathan Wolff - «Kramer’s Pimpwalk»

Glem«Friends»-reunionen. Endelig er musikken fra «Seinfeld» tilgjengelig på stream. Man kan selvsagt gjøre det enkelt, og bare spille det ikoniske temaet hver gang man går på kjøkkenet herfra og inn i evigheten. Fjernsynsbeatsene i «Kramer’s Pimpwalk» er likevel det perfekte soundtracket til den ultimate sommergange. Så får det så være at «George’s Answering Machine» mangler Jason Alexanders «sang».