Fleetwood Mac-legenden kunngjorde ny plate – så kom skilsmissenyheten

Den hardt prøvede Lindsey Buckingham fortalte at han kommer med sin første soloplate på ti år. Få timer senere ble det kjent at han blir solo privat også.

Tirsdag ettermiddag norsk tid gikk det ut pressemelding fra 71-åringens plateselskap om at Buckingham 17. september slipper sitt første soloalbum siden 2011 – og at singelen «I Don’t Mind» nå er tilgjengelig.

– I likhet med mange av sangene på min nye plate, handler den om utfordringene man møter i langvarige parforhold, heter det fra Buckingham i pressemeldingen.

– Over tid vil to mennesker uunngåelig kjenne behovet for å utvide sin opprinnelige dynamikk med fleksibilitet, aksept for hverandres feil og en vilje til å jobbe kontinuerlig med problemer; det er essensen av et godt langtidsforhold. Denne sangen feirer den ånden og øvelsen.

21 års ekteskap

Fire timer senere ble det klart at Buckinghams feiring har et bakteppe. Da meldte TMZ at hans kone, Kristen Messner (50), har søkt skilsmisse, og levert papirer om dette i Los Angeles.

Paret har vært gift siden 2000, etter å ha møttes på slutten av nittitallet. De har tre barn sammen; to av dem er voksne, den yngste er en datter på 17.

Verken Buckingham eller Messner har i skrivende stund uttalt seg om bruddet.

STORSELGERE: Fleetwood Mac i 1977. Fra venstre: John McVie, Christine McVie, Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham og Stevie Nicks. Foto: WARNER MUSIC

Det er ikke første gang musikk og parforholdsbrudd går hånd i hånd for Lindsey Buckingham.

Som gitarist, vokalist og hovedlåtskriver i Fleetwood Mac var han delaktig i en av historiens største platesuksesser: Albumet «Rumours», som kom i 1977 og i en periode var tidenes mest solgte plate.

Låtene var preget av bruddet mellom ham og bandets største stjerne, vokalist og låtskriver Stevie Nicks.

Samtidig gikk ekteskapet mellom bassist John McVie og vokalist, keyboardist og låtskriver Christine McVie i oppløsning – mens trommeslager Mick Fleetwoods ekteskap også var i havari.

«Rumours» ble følgelig kjent som rockens fremste «skilsmisseplate».

Fikk sparken og hjerteinfarkt

De interne (eks-)forholdene i bandet skapte store problemer, i særdeleshet for Buckingham og Nicks.

Besetningen holdt likevel i hop frem til 1987, med et utall millioner plater solgt og monumentale rusproblemer opparbeidet underveis.

I 1997 greide de likevel å gjenforenes. Gruppen holdt det jevnlig gående, primært i form av innbringende turneer – frem til 2018.

Da fikk Stevie Nicks angivelig nok av sin eks, og fikk de øvrige medlemmene med på å gi ham sparken, kort tid før en ny turné skulle på veien.

De erstattet Buckingham med Crowded House-leder Neil Finn og Tom Pettys gitarist Mike Campbell – til hoderystende reaksjoner fra mange som mente at Buckingham har vært Fleetwood Macs soleklare kreative leder siden midten av syttitallet.

FØRSTE NORGESBESØK: Lindsey Buckingham på scenen i Oslo Spektrum 2013, den eneste gangen Fleetwood Macs mest berømte besetning har holdt konsert i Norge. Foto: Trond Solberg

I 2019 gikk Buckingham på en ny smell: Han fikk hjerteinfarkt, og måtte gjennomgå en operasjon hvor brystkassen hans ble åpnet. I prosessen kom det skade på stemmebåndet hans.

Det har vært uklart i hvilken grad dette har redusert hans evne til å synge. Tirsdag kunngjorde han imidlertid også en 30 konserter lang USA-turné til høsten.

HYLLET: I 1998 ble Fleetwood Mac innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i New York. Fra venstre: Bandgründer Peter Green, John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie, Mick Fleetwood og Lindsey Buckingham. Foto: Adam Nadel/AP

71-åringen kan for øvrig notere på CV’en at han er blant de aldrende rockstjernene som har greid å «nå ungdommen» i nyere tid.

Høsten 2020 la en mann fra Idaho ut en video på TikTok hvor han står på skateboard og drikker juice mens han mimer til Fleetwood Mac-hiten «Dreams» fra 1977.

Videoen gikk viralt, og sørget for at «Dreams» gikk høyt på en rekke hitlister internasjonalt.

– Mitt nye, selvtitulerte album er noe jeg har hatt intensjon om å få ut i et par år nå, men ved mer enn én anledning har uforutsette omstendigheter fremtvunget forskyvning av planer, skriver Buckingham på Twitter.

– Men nå som vi er tilbake i form, er jeg henrykt over endelig å dele ny musikk med mine lyttere!