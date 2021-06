POPYNDLING: Billie Eilish, her på Grammy Awards i Los Angeles i mars. Foto: AP

Billie Eilish: − Folk tror de vet alt om meg

Billie Eilish (19) mener at fansen lar seg lure av hennes sterke personlighet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske popartisten, som snart slipper oppfølgeralbumet til braksuksess-debuten i 2019, har æren av å pryde forsiden på det sagnomsuste musikkmagasinet Rolling Stone.

Der figurerer hun over flere sider, med sin nyblekede manke. Sist hun sto på en scene, under Grammy Awards i mars, skjulte hun håret under en sort og grønn parykk, som publikum da trodde var hennes eget hår.

I intervjuet som følger bildene forklarer popkometen at hun egentlig er «en privat» person, og at alle som tror de kjenner henne, tar feil.

– Hver gang jeg leser om noens oppfatning av meg på nettet, så minner det meg om hvor lite internett vet om meg. Faktisk, så deler jeg ikke en skitt, sier 19-åringen.

les også Billie Eilish fikk 1,1 millioner likes på elleve minutter

Popstjernen forklarer at det nok er hennes «markante personlighet», som gjør at omverdenen tror de vet det meste som er å vite om henne – men som i virkeligheten «ikke vet noe som helst».

– Det de vet om meg, er i hovedsak at jeg kan synge, at jeg er kvinne – og at jeg har en personlighet.

Eilish skryter av bladforsiden og intervjuet på sin Instagram, der hun forteller til sine 87 millioner følgere at det er «en drøm» å få figurere i bladet.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Årsaken til at hun er tilbakeholden når det gjelder å dele personlige ting, er at de sjeldne gangene hun gjort det, så blir det raskt «så offentlig».

Billie Eilish fikk støtte etter kroppshets: − Hun er vakker og normal

19-åringen forklarer at hun ideelt sett skulle delt alt hva hun føler og tenker med tilhengerne sine, men at det da ikke ble liggende der ute på nett til evig tid. For det å bli snakket om, misforstått og tolket, er hun ikke fortrolig med.

– Det er trist at de ikke kjenner meg, og at jeg virkelig ikke kjenner dem. Samtidig er vi åpenbart forbundet med hverandre på et vis, sier hun til bladet.

les også Billie Eilish avslører hemmelig forhold

Superstjernen hadde selv idoler da hun vokste opp, særlig var hun opptatt av Justin Bieber (27). I dag har hun stor forståelse for at han og andre kjendiser velger å skjerme privatlivet.

Samtidig sier Eilish at hun er lei seg for at hun ikke kan gi fansen alt hva de ønsker seg.

Eilish har fått kritikk fra enkelte den siste tiden, som mener hun bedriver såkalt «queerbaiting», en form for markedsføring, der en person hinter om å være homofil, lesbisk, bifil eller trans, uten å være det.

Se mer om oppstyret på VGTV:

Den nye plata, som har tittelen «Happier Than Ever», inneholder imidlertid sanger som ifølge Eilish gjenspeiler mer den personen hun er.

Fansen kan se frem til 16 nye låter. Eilish forklarer at det repertoaret fansen fikk presentert på debutalbumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», egentlig betydde farvel til en epoke.