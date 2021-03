KRITISERES: NRK ble kritisert for manglende satsning på sin generelle musikkprofil under torsdagens møte i Kringkastingsrådet. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Sterk kritikk mot NRKs musikkprofil i Kringskastingsrådet

NRK mottok sterk kritikk i Kringkastingsrådet torsdag fra flere som mener at statskanalen ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag når det gjelder musikkprofilen.

Av Stein Østbø

Publisert:

Den omfattende klagen på tolv sider til K-rådet var forfattet av Norsk Komponistforening. Styreleder Jørgen Karlstrøm var klar i sin tale på at NRKs mandat i forhold til sin egen formålsparagraf var i ferd med å bli dramatisk svekket.

– NRK har svært begrenset redaksjonell omtale av musikk, og tar for lite ansvar for å sette musikk og lydkunst inn i en samfunnsmessig kontekst, sa Karlstrøm, som mente at den harde oppdelingen i sjangre og spillelister ikke er slik vi lytter til musikk.

– Musikkens funksjon begrenses nå til underholdning og fyllstoff, og mennesket til en endimensjonal og glupsk forbruker. Vi opplever at programmeringen blir styrt av tall som er lette å måle, og ikke av ideer, tanker og verdier som er viktige å måle seg mot, mente Karlstrøm

Professor Erling Gulbrandsen ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, gikk enda lengre. Han understreket betydningen av at NRK ikke bare skal spille musikk, men også diskutere konteksten som musikken spilles i.

– Nå blir det ofte bare tilfeldig, oppstykket, overflatisk og - dessverre - pinefullt å høre på, sa Gulbrandsen.

NRKs radiosjef Cathinka Rondan innrømmet at det finnes områder der NRK kan bli bedre, men at utfordringen er lytternes stadig endrende medievaner.

– Publikum skal få et mer helhetlig og bevisst musikktilbud. Musikken skal være lett å finne og den skal engasjere. NRK skal finne sin plass i en fragmentert medieverden, og vi mener vi gjør mye bra for norsk og samisk musikk hele året. For å lykkes med dette, må vi samarbeide enda bedre både i NRK og i musikklivet, sa Rondan, som i likhet med andre NRK-sjefer som tok ordet understreket at de forsøker å levere på alles behov.

Tidligere på dagen hadde for øvrig Kringkastingsrådet avvist klagen rundt NRK Super-programmet «Superkroppen». Der var det kommet inn hele 56 klager, men rådsmedlemmene var slett ikke enige i klagerne og roste ungdomsprogrammet.

I musikkspørsmålet var tonen blant flere av medlemmene i Kringkastingsrådet en annen; der falt Komponistforeningens klage i god jord, ikke minst hos Tove Karoline Knutsen.

– Dette har plaget meg lenge. Jeg har sittet i NRKs styre, nå sitter jeg i Kringkastingsrådet; jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak, sa Knutsen, som også mente at spilleliste-syndromet må bort.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen avsluttet møtet og sa at han var glad for diskusjon rundt NRKs musikkprofil. Likevel la han seg langt fra flat for Komponistforeningens kritikk.

– Når Komponistforeningen sier at NRK setter til side publikum og heller ikke tar hensyn til musikklivet, som korps og korbevegelsen, og deretter sier at NRK bare er opptatt av å nå et bredt publikum, så henger ikke det helt sammen, sa Eriksen.

– Vi er selvfølgelig opptatt av at musikk når frem til publikum, men ikke alt har som mål å nå bredest mulig, men at det innholdet vi har når frem til det publikummet det er ment for, sa Eriksen.

– Jeg ser frem til mer diskusjon om norsk musikkliv, men da må man anerkjenne at det er noen trender og medievaner som vi ikke kan snu, sa kringkastingssjefen.