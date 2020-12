SYNGER JULEN INN: Petter Northug. Foto: DAVID ENGMO

Petter Northugs julelåt stuper på Spotify

Mange vil se den skandaliserte skiheltens musikkvideo. Å bare lytte til sangen «Petters jul» er ikke like populært.

Første søndag i advent kom sammen med nyheten om at Petter Northug Jr. (34) hadde gått hen og laget julesangen «Petters jul».

Reaksjonene var mangfoldige. VGs anmelder trillet en toer på terningen og kalte Northug en «narsissistisk nisse».

VGs sportskommentator synes skistjernen med «Petters jul» begår et PR-stunt – men tror også det vil fungere hos majoriteten av befolkningen.

– Kommer til å gå rett til topps på Spotify, selvfølgelig, mente Mads Hansen, en annen ikke-artist med erfaring i øvelsen å ta tøv til topps på strømmetjenesten.

Foreløpig ser det imidlertid ikke ut til at Hansen får rett, etter tall fra låtens fire første døgn på Spotify å dømme.

«Petters jul» fikk 40.465 avspillinger i sitt første døgn, ifølge tall fra Spotifys daglige hitliste. Det var nok til en 35. plass.

Dagen derpå så interessen ut til å skyte fart: 61.001 avspillinger og et hopp opp til 17. plass.

Men der stoppet oppturen, for tirsdag ble det 59.438 avspillinger og 19. plass.

Torsdag ettermiddag kom onsdagstallene, og der synker Northug ettertrykkelig: 44.022 avspillinger og 30. plass.

Kjemper mot klassikere

Mariah Careys 26 år gamle juleslager «All I Want For Christmas Is You» har toppet den norske Spotify-listen i hele denne perioden.

Den har til sammenligning hatt følgende tall i samme periode:

Søndag: 129.511. Mandag: 99.278. Tirsdag: 129.850. Onsdag: 107.980.

Spotifys toppliste er tungt dominert av gamle julesanger i disse dager.

Rett bak Careys låt ligger Wham!s «Last Christmas», Michael Bublés «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas» og Maria Menas «Home For Christmas» i tur og orden.

Det ligger i tillegg en rekke andre julelåter mellom disse og Northugs 30.-plass.

JULESTJERNE: Mariah Carey. Foto: Brent N. Clarke/TT NYHETSBYRÅN

Om det ikke blir Spotify-topp på Northug kan han dog trøste seg med at mange vil se «Petters jul»-videoen.

Mandag formiddag meldte Kampanje at den hadde passert 1,2 millioner visninger fra Facebook i løpet av sitt første døgn.

I skrivende stund har videoen passert 1,6 millioner visninger. I tillegg har over 127.000 sett den på YouTube.

Publisert: 03.12.20 kl. 19:08

