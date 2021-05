BRIT AWARDS: Olivia Rodrigo på britenes store musikkprisutdeling i London 11. mai. Foto: ©John Marshall / Reuters

Olivia Rodrigo med enda en opptur

«AHHHHHH!!!!!», skriver den amerikanske 18-åringen under ferskt skrytebilde på Instagram.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Og Olivia Rodrigo har god grunn til å være stolt. Hun har nemlig sikret seg sin andre førsteplass på singellisten Billboard Hot 100 i hjemlandet USA – nå med «Good 4 U».

Popstjernen, som knuste rekorder med debutlåten «Drivers License» på nyåret, slapp fredag sitt aller første album. «Good 4 You» er altså den låten på plata som har gjort det best i helgen.

«GOOD 4 U ER NUMMER ÉN!!!!!!!! JEG ER SÅ GLAD!», skriver den unge stjernen under bildet av listeplasseringen på Instagram:

12 timer etter at hun delte innlegget, hadde over 1,9 millioner trykket «liker» på posten.

Bakgrunn: – Livet snudd på et øyeblikk

Ifølge Billboard er «Sour», som utgivelsen heter, det første debutalbumet som kan skilte med to førsteplasser på Hot 100.

«Drivers License» lå hele åtte uker på topp da den ble sluppet i januar. Oppfølgerlåten «Deja Vu» gikk inn på åttende plass da den kom ut i april.

OPPTRÅDTE: Olivia Rodrigo på scenen under Brit Awards i London tidligere denne måneden. Foto: JOHN MARSHALL – JM Enternational

Rodrigo har tagget videoregissør Petra Collins (28) og låtskrivermakker og albumprodusent Dan Nigro (38) i det innlegget.

18-åringen, som nylig kastet glans under Brit Awards i London, er for tiden aktuell også i sesong to av «High School Musical: The Musical: The Series» på Disney+.