EROBRER NYTT MARKED: Astrid S. Foto: Berit Roald

Astrid S tar av i Sørøst-Asia med fem år gammel hit

Ved hjelp av tilskrudde versjoner på YouTube og TikTok suser «Hurts So Good» fra 2016 oppover listene, særlig i landet med verdens fjerde største befolkning.

Publisert: Nå nettopp

«Hurts So Good» fra 2016 har lenge vært Astrid Smeplass’ mest spilte låt på Spotify sammenlagt – 268 millioner så langt.

Nå har den imidlertid inntatt en posisjon den ikke har hatt på en stund: Den er også 24-åringens mest populære låt akkurat nå.

I Indonesia, som har 270 millioner innbyggere, klatrer «Hurts So Good» nå daglig, i solide klyv.

I skrivende stund ligger den på 19. plass på den indonesiske Spotify-listen; én uke tilbake lå den på 50. plass.

På låtsøketjenesten Shazam i samme land ligger sangen nå på annenplass – ett hakk over Olivia Rodrigos globale slager «Drivers Licence».

– Grenseløst

Ifølge Smeplass’ plateselskap Universal Music er det stor interesse også i Malaysia, Thailand og Filippinene.

– Dette er først og fremst veldig gøy, og et godt eksempel på hvor grenseløst og uforutsigbart det globale musikkmarkedet er, sier Universals direktør i Norge Bjørn Rogstad til VG.

Ifølge ham startet den sørasiatiske Astrid-bølgen med at versjoner av «Hurts So Good» i saktere tempo – og følgelig «mørk» Smeplass-vokal – begynte å spre seg på TikTok i juni 2020.

– Det smittet relativt raskt over på YouTube og etter hvert også på de andre strømmetjenestene, som Spotify, forteller Rogstad.

– De siste ukene har den akselerert og er på vei oppover listene i Sørøst-Asia, etter at vi i samarbeid med våre kolleger i samme region har intensivert markedsføringen.

– Fortsatt håp

På sett og vis forutså Astrid S den nye suksessen allerede i november 2019, da amerikanske Lizzo gikk til topps på den amerikanske hitlisten med låter som allerede hadde vært ute i to og tre år.

– OK så hvis Lizzos «Truth Hurts» og «Good As Hell» fra 2016 tar av på listene nå er det fortsatt håp for «Hurts So Good», skrev hun på Twitter da.

– Vi bruker denne anledningen til å introdusere Astrid og hele katalogen til et helt nytt marked og publikum, sier Bjørn Rogstad.