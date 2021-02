PRØVER IGJEN: Rein Alexander var en av favorittene til seieren i fjor - nå prøver han igjen med sterke og erfarne låtskrivere i ryggen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Rein favoritt?

I siste MGP-delfinale lørdag skal Rein Alexandersen presentere sin finalelåt. Her er VGs vurderinger av de øvrige fire håpefulle delfinalistene.

I den nest siste delfinalen sist lørdag var det Kim Arne (KIIM) Hagen som kunne plukke med seg gullbillett til finalen med balladen «My Lonely Voice».

Den ble belønnet med terningkast fire av VGs anmelder.

Det er Rein Alexanders tur av de forhåndskvalifiserte artistene til å synge sin finalelåt kommende lørdag. Den blir offentliggjort senere i uka.

Og Rein har muligens ett ess i ermet etter også ha vært en favoritt i fjor; han har nemlig skrevet «Eyes Wide Open» sammen med Kjetil Mørland og Christian Ingebrigtsen. Og hvem tror dere Ulrikke Brandstorp skrev sin vinnerlåt i fjor sammen med?

Nettopp - Mørland og Ingebrigtsen...

Her er VG-anmelder Tor Martin Bøes vurderinger av de fire øvrige delfinalistene på lørdag!

FARVERIK: Erika «IMERIKA» Dahlen har bakgrunn fra LIPA og har også bidratt som låtskriver på Kaja Rodes finalelåt. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

IMERIKA: «I Can’t Escape»

Tekst/melodi: Erika Dahlen (IMERIKA), Bjørn Olav Edvardsen, Morten Franck og Ben Adams

En sart ballade som er mer utfordrende å synge enn det høres ut som. Erika «Imerika» Dahlen står også bak finaleklare «Feel Again». Hun kan altså også risikere å konkurrere med seg selv.

Her har Ben Adams (A1) bidratt med komposisjon og produksjon. Sammen gjør de «I Can’t Escape» til en ektefølt sak med store følelser og et imponerende vokaldrag. Mange vil nok heie på denne som årets Ulrikke Brandstorp-låt. Den gir ikke noe særlig varig etterlatt inntrykk.

HÅPEFULL: Ane Caroline Finstad med artistnavnet Ane.Fin er en av mange deltakere som har bakgrunn fra MGP Jr. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Ane. Fin: «Walking In My Sleep»

Tekst og melodi: Ane Caroline Finstad (Ane.Fin), Niklas Rosström, Espen Andreas Fjeld, Kim Rune Hagen og Vebjørn Jernberg

Nydelig og tett produksjon med anslag av MGMT og Justice. Ane Caroline Finstad sin smarte og mangfoldige vokal minner nok mest mot EMMY («Witch Woods») i årets finaleheat. Låten i seg selv er litt for anonym og generisk elektropop, med et seigt refreng som ikke helt setter seg.

For øvrig har Kim Rune «Kiim» Hagen har vært med å komponere. Om dette søvngjengeriet går videre til finalen blir han med i den passe eksklusive klubben der han konkurrerer med seg selv i en MGP-finale.

GLAD GJENG: TuVeia - eller kanskje UnnaVei? - består av Roar Galaaen Bredalslien (28), Kristian Galaaen Bredalslien (28) og Bendik Johnsen (25) og er sambygdinger med skidronningen Therese Johaug i Dalsbygda. Foto: Julia Maria Naglestad/NRK

TuVeia: «Bli med meg på gar’n»

Tekst/melodi: Torgeir Ryssevik, Carl-Henrik Wahl, Jonas Holteberg Jensen, Sindre Timberlid Jenssen, Kristian Galaaen Bredalslien, Roar Galaaen Bredalslien, Bendik Johnsen. og Sarah A. V. Johnston

Tøysehiphop for å rekruttere gårdsarbeidere høres ut som et «helsprøtt» innfall fra Sp-radarparet Vedum og Bøhler. Denne etablerte trioen deler derimot geografi med Therese Johaug, har definitivt ikke bruk for leppesalve, men en tidligere hit om snusjakt.

Bidraget er langt fra sjangersmart dialektrap som for eksempel Side Brok og legger seg nok noe tett på fotball-landslaget sin versjon av «Nei, nei, gutt» og Ståle Stiil.

Likevel noe av det snåleste i positiv forstand jeg har hørt i denne musikkonkurransen i år.

SYNGER MED SVIGERS: Thomas Heiland har allerede hatt en ti år lang karriere med Cir.Cuz. Nå prøver han seg i MGP med sin egen svigerfar, Lennart Karlsen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

RIVER: «Coming Home»

Tekst/melodi: Thomas Heiland, Lennart Karlsen, Magnus Claussen, Simen Meland Handeland og Tommy La Verdi

Delfinalens mest erfarne bidrag, fra svigerfar og -sønn. Svigersønn Tommy Heiland har vært halve Cir.Cuz. Svigerfar Lennart Karlsen har vært i kulissene i årevis. Låtskriverluringene Morgan Sulele og Tommy La Verdi bistår også.

Låten er grei popcountry på grensen til det litt for greie. Med mer enn et anslag av Mumford & Sons. Den løftes betraktelig av solid vokal twang; sammen har disse utvilsomt årets vakreste vokalharmonier.

Dette kan bli trivelig live.

To dager etter den siste delfinalen, mandag 15. februar, skal årets «wild card» bestemmes, altså får alle av de utslåtte artistene i delfinalene en ny sjanse til å kvalifisere seg til selve finalen.

Dette foregår på flere av NRKs flater, og avstemningen åpner med en gang den siste delfinalen er ferdig lørdag 13. februar. Selve MGP-finalen finner sted lørdag 20. februar.