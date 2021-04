BLÅTT: Gabrielle er rolig og blått tilbake. Foto: IDA FISKAA/UNIVERSAL

Ukens låter uke 14: Gabrielle, Ary og Prince

Gabrielle, en duett mellom Ary og Emilie Nicolas samt selveste Prince er blant det VG har hørt på denne uken. I tillegg til en av årets suverent beste låter, bare i en langt fra like god nytolkning.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Gabrielle – «Det utrolige hjertet»

Plutselig har Gabrielle blitt blant de «modne» popartistene. En av de siste landeplagene, «Ring Meg», runder i alle fall sitt første tiår i disse dager. Første singel fra et album som skal komme til høsten følger opp den fattede, mer betraktende produksjonen fra «Snart, Gabby». Rolige refleksjoner om å gjøre valg, og kanskje heller tenke med hjertet enn hodet. Ole Torjus Hofvind har bidratt med hjertelig gjenkjennelig produksjon, i en fin – men dessverre ikke virkelig utrolig – låt.

R3HAB feat. Andy Grammer – «Close to You»

Da var sommeren i gang, om FHI og co. vil det eller ikke. Trope-entusiasten Fadil El Ghoul har fått med seg «Honey I’m Good»-Grammer (2014) på mer snillisme-EDM. Laget for å være nær deg, ifølge teksten. Her kan alle landets pappahumorister sette inn valgfrie vitser om kohorter og Bent Høie. For oss andre er utfordringene med «Close to You» uansett mye større enn smittevernreglene.

Dojo Cat, SZA – «Kiss Me More»

Coveret ser ut som en mer, eh, moden versjon av «Trollz». Doja-samarbeidet med SZA høres faktisk ut som noe gledelig lettsindig som kunne kommet fra en slik film. Utover at tekstlinjene på ingen måte ville passet seg som allsang over familiens generasjonsgrenser. «Kiss Me More» er like fullt en jevnt sjøsyk ballade som handler om mye mer enn bare klining. Veldig mye mer.

SAMMEN: Ary og Emilie Nicolas gikk for «uskarpt-promobilde»-looken i sitt første samarbeid. Foto: PETROLEUM

Ary og Emilie Nicolas – «Hurt you»

Et samarbeid basert på noe så moderne som en instagramdemo fra Ary som Emilie Nicolas jublet over. Plutselig var de i studio. Ary med flere hatter, som både produsent, låtskriver og vokalist. «Hurt You» er til tross for navnet en svevende og bekvemmelig sak som fungerer enda bedre som stemning enn som låt. Den setter seg aldri skikkelig fast på sinnet. Men det er besnærende hvor perfekt stemmene deres glir over i hverandre.

Years & Years – «Starstruck»

Den britiske popelektronikatrioen er blitt et soloprosjekt fra Olly Alexander. Et multitalent som samtidig er aktuell med nådeløst godt skuespill i HBO-serien «It’s a Sin». Dersom man ikke visste bedre ville ingen blitt sjokkert over at denne kom ut i 2001. Første låt solo har samme samarbeidspartnere, men mer franskklingende dansegulvglede i arrangementet. Og et direkte tyveri av en Daft Punk-harmoniovergang i bunnen. Det kan man vel også kalle for starstruck.

Prince – «Welcome 2 America»

Det første komplette albumet fra Prince sitt hvelv/dødsbo kommer rundt midtsommeren. Tittellåten derfra er en funkseig sak med jazznikk og USA-kritikk, der den gode teksten er det som skinner. Selv om dette egentlig er skrevet for ti år siden føles det brennende smart og aktuelt. Med solide linjer som «truth is the minority» og «go to school to become a celebrity». Selvsagt ikke så verst dansbart heller. En ganske så velkommen hvelvåpning.

GRÅ EMINENSER: Mattias Hellberg, Dag Sindre Vagle, Børge Fjordheim, Gulleiv Wee og Micke Lohse er band. Janove Ottesen holder sin tekopp. Foto: SOIREE

Janove – «Blomster frå ei grav»

Snart åtte år etter at Kaizers Orchestra la seg selv på is (iz?) er det fremdeles utfordrende å tenke på Janove Ottesen sin solokarriere som noe annet enn nettopp et destillat av det. Her gjør han ting virkelig vanskelig for seg selv, men i positiv forstand. «Blomster frå ei grav» er en løft-hendene-i-været og rop høyt-rockelåt. Ja, slikt som var så populært i gamle dager. Med en energi som balanserer imponerende hårfint mellom det fengende og skamløse.

Killer Kid Mozart – «Hey Julian»

Østerdalenbandet fortsetter jobben med å gjenskape NRK P3 rundt 1996. Fremdeles uten å tøffe seg med noe annet støyende gitarer, drivende riff og en vokal som like kan gjerne kan være fra Trøndelag som New Jersey. Indielandet har vel aldri noen noensinne som har kalt det sammenslåtte fylket Innlandet. Når debutalbumet til denne gjengen kommer i mai er det kanskje på tide.

Keiino – «Driver’s License»

Keiino sin evne til å naile hva som fungerer fortsetter ikke å forundre. For to år siden hadde de en vel så stor suksess med å tolke Lady Gaga sin «Shallow» som sitt eget materiell. I alle fall live. Her prøver de å igle seg inn på Olivia Rodrigo sin suksess, med en masete eurodanceversjon av en de smarteste poplåtene i år. Som det allerede finnes rundt regnet 230 varianter av i nærmeste streamingtjeneste. Denne er spesiallaget for å primært appellere til de som nettopp har fått lappen for russebuss. Hør heller Conor Maynard sin om du absolutt ikke vil ha noe med originalen å gjøre.