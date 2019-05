JOBBER GRATIS: KEiiNO, fra venstre: Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred Buljo. Foto: Bendiksby, Terje/NTB scanpix

KEiiNO får ikke betalt i Eurovision – men det får koristene deres

Alle som er med i NRKs delegasjon til Eurovision Song Contest får lønn – unntatt artistene selv.

Som VG skrev torsdag, synes Melodi Grand Prix-vinnerne KEiiNO at det burde betales mer penger til artistene som representerer Norge i Eurovision Song Contest.

Men det er ikke bare midler til promotering de nyslåtte finalistene ber om. De synes også at norske ESC-artister burde få honorar for jobben de gjør.

I løpet av halvannen ukes tid i Tel Aviv får de tre medlemmene dekket reise, opphold og praktiske utgifter, samt diettpenger – men lønn for strevet får de ikke.

– Jeg mener det er feil, og det har jeg sagt til NRK også, sier Tom Hugo Hermansen i KEiiNO.

Lite gevinst

Han forteller at bandet ble klare over de økonomiske betingelsene først etter at Melodi Grand Prix-seieren var i boks.

– NRK sier så klart at sånn har det vært i alle år, men det er jo klart at musikkbransjen har forandret seg mye de siste årene også.

Han viser blant annet til at det er lite økonomisk gevinst å hente fra streaming, selv om vinnerlåten blir en hit.

– Norge er et høykostnadsland hvor man er vant til at folk får betalt for det de gjør. Det er rart at vi som legger ned såpass mye innsats ikke skal ha en form for honorar.

Om ikke KEiiNO får honorar, gjør imidlertid de tre innleide koristene deres det. Det bekrefter NRK overfor VG – uten å ville utdype størrelsesorden.

– Koristene får et honorar som samsvarer med oppdragets omfang, sier Stig Karlsen, NRKs delegasjonsleder i Tel Aviv – som selv står på lønningslisten sammen med 13 av 17 ESC-delegater fra NRK og Norge.

Hardkjør fra kl. 06 til 01

VG har snakket med en tidligere Melodi Grand Prix-vinner, som synes det er kritikkverdig at NRK ikke betaler sine representanter i Eurovision.

Vedkommende ønsker å være anonym, og begrunner det med at publikum ofte reagerer negativt når artister ber om penger.

Artisten forteller om en drøy ukes knallhard jobbing i ESC, hvor eneste økonomiske kompensasjon var diettpenger.

– Vi snakker om arbeidsdager fra seks om morgenen til ett om natten, sier MGP-vinneren.

De medvirkende musikerne fikk ifølge artisten rundt 30.000 hver for sin innsats.

– Jeg synes ikke det er riktig at artistene, som representerer både NRK og Norge, ikke får honorar. Presset ligger på artistene. Så argumenteres det med at man får en plattform og PR og kan høste fruktene i etterkant, men det er ingen automatikk i det. Om du ikke går videre fra semifinalen, kan jo deltagelsen være regelrett skadelig for karrieren.

Artisten forteller videre at selv om mesteparten av arbeidet rundt ESC sies å være frivillig for deltagerne, fungerer det ikke slik i praksis.

– Du merker det hele veien, det ligger i kortene at du skal stille opp på alt som dukker opp, samme hvor sliten du er. Og det blir jo til at du gjør det. Derfor ville det vært rimelig å få lønn, for dette er utvilsomt jobb.

Fagforbund reagerer

Som VG skrev torsdag, får de svenske ESC-deltagerne femsifret honorar fra SVT for sine opptredener.

Hans Ole Rian er forbundsleder i LO-tilsluttede Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon). Han har ikke mye til overs for NRKs praksis.

– Vi synes at alle som gjør en profesjonell jobb skal ha profesjonell lønn og profesjonelle betingelser, sier han.

Rian mener KEiiNO burde få minst like mye i honorar som de andre på jobb for NRK i Israel, og regner i den forbindelse med at NRK har punkter som utenlandstillegg og overtid til sine ansatte.

REFSER NRK: Hans Ole Rian i Creo, fagforbund for kunst og kultur. Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix

Han viser til at Creos minstesatser ligger på minimum 4545 kroner per musiker per konsert.

Siden ESC-arbeidet er noe annerledes, blant annet med mange sceneprøver og møter med presse, trekker Rian frem teatertariffen til sammenligning: 1770 kroner per prøve inntil tre timer, deretter 295 kroner per påbegynt halvtime.

– De bør i hvert fall ha en anstendig timelønn, konstaterer han.

Bruker store ressurser

Stig Karlsen i NRK forteller at åtte av delegasjonen på 17 i Tel Aviv er fastlønnede NRK-ansatte, mens seks er lønnet etter oppdragsavtale.

Og så er det altså de tre i KEiiNO, uten noe.

VG har presentert all ovennevnt kritikk for Karlsen. Han svarer slik per e-post:

– I forkant av MGP ble det inngått en avtale mellom NRK og KEiiNO der de økonomiske vilkårene for hele perioden, inkludert Eurovision, ble avtalefestet. KEiiNO har meldt seg på i verdens største musikkonkurranse som deltagere, og er ikke på lønn fra NRK. NRK legger store ressurser i artistens deltagelse. Alle må bringe noe til bordet, og i artistens tilfelle betyr det deres tid og talent.

SYNGER MED: KEiiNOs korister i Eurovision, fra venstre: Kine Therese Ludvigsen Fossheim, Frode Vassel og Marianne Pentha. Foto: Bendiksby, Terje/NTB scanpix

Tom Hugo Hermansen i KEiiNO presiserer at han ikke bærer noe nag til de tre som hjelper KEiiNO med koring under fremføringene av «Spirit In The Sky».

– Koristene er her på jobb på en litt annen måte enn vi er. Vi er jo også her for å promotere oss selv, og vår deltagelse gjør jo at vi kan få noen spillejobber ut av det og sånn sett få noe igjen.

