MÅ BETALE: Artist Rita Eriksen. Foto: Terje Bringedal

Rita Eriksen tapte i retten

Nå må artisten (54) betale saksomkostninger.

Nå nettopp

Den tidligere «Stjernekamp»-vinneren Rita Eriksen saksøke produksjonsselskapet Over Norge AS for tapt arbeidsinntekt etter at Anita Skorgan trakk seg fra en juleturné.

Partene møttes i retten, og nå er dommen klar.

Nå er det klart at Eriksen tapte søksmålet, og må betale saksomkostninger på 222.000 kroner.

Bakgrunn: Rita Eriksen til rettssak etter avlyst juleturné

I dommen står det at Eriksen ikke hadde signert en skriftlig avtale med Over Norge, og at hun dermed ikke hadde krav på pengene hun tapte. I retten mente Eriksen at det var en tydelig avtale.

Selskapet Over Norge er frifunnet i retten. Selskapets advokat, Tony A. Vangen, er fornøyd med avgjørelsen.

– Den er i tråd med Over Norges anførsler, så det er vi fornøyde med. Det ville ha satt en begrensning for forhandling og planleggingsprosessen om man skulle være redd for å binde seg ufrivillig underveis. Jeg tenker at det er en god dom, sier Vangen til VG.

Rita Eriksens advokat, Maja Glad Pedersen, har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.

Publisert: 24.06.20 kl. 13:20

Les også

Fra andre aviser