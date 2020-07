DREPT: Den 20 år gamle rapperen Bashar Jackson, kjent som «Pop Smoke», ble skutt og drept under et ran i et hus Hollywood Hills i California i februar. Foto: Tracy Awino / Republic Records

Tenåringer siktet for drapet på rapper

Fire tenåringer i alderen 15 til 19 år er nå siktet for drapet på rapperen «Pop Smoke».

I tillegg er også en 21 år gammel mann siktet. Alle fem skal tilhøre gjengmiljøet i Los Angeles. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Den 20 år gamle rapperen Bashar Jackson, kjent som «Pop Smoke», ble skutt og drept under under et ran i et hus Hollywood Hills i California i februar i år.

Det opplyser statsadvokat Jackie Lacey i Los Angeles i en uttalelse. Ifølge AP risikerer de tre eldste livstid i fengsel dersom de blir dømt for drapet på rapperen.

Rapperen «Pop Smoke» eide ikke i huset hvor drapet fant sted. Men ifølge politiet skal de fem ungdommene ha oppsøkt stedet fordi de visste gjennom sosiale mediere at rapperen opphold seg der. Eieren av huset er Edwin Arroyave og hans kone Teddi Mellencamp, kjent fra «The Real Housewives of Beverly Hills».

Ifølge rapporter like etter at drapet fant sted skal gjerningsmennene vært iført hetter og masker da de brøt seg inn i huset og avfyrte av flere skudd, som traff og drepte rapperen.

Bashar Jackson slo igjennom i april 2019 med albumet «Meet the Woo» og sangen «Welcome to the party», som senere ble remikset av Nicky Minaj.

