TILBAKE: Tone Damli føler at tiden er inne igjen for å delta i Melodi Grand Prix. Foto: MATTIS SANDBLAD

Tone Damli tilbake i MGP

Tone Damli er tilbake i MGP-sirkuset for første gang siden 2009.

– Det er ikke meg imot å representere Norge under Eurovision Song Contest, sier Damli til VG.

Hun satt egentlig og jobbet i studio med låter hun selv hadde tenkt å gi ut langt utenom MGP-sirkuset, da det dukket opp en helt spesiell vibb.

– Så da tenkte vi; hm, dette er det litt Melodi Grand Prix over. Jeg har blitt spurt om å delta mange ganger de siste årene, men har ikke følt at det passet - jeg hadde ikke lyst til å skrive en låt spesielt for Melodi Grand Prix, men da denne dukket, ble svaret ja, forteller hun.

– Dette er veldig kjekt og noe jeg faktisk har tenkt på lenge, men det har ikke passet før nå, sa Tone Damli.

Hun kalte låten sin litt pompøs og at den handler om den store, men vanskelige kjærligheten. Tone Damli ble nummer to i 2009, etter Alexander Rybaks «Fairytale», med «Butterflies» som likevel ble en stor hit i Norge.

DIREKTE TIL FINALE: Didrik og Emil Solli-Tangen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Brødrene Emil og Didrik Solli-Tangen er de første av fem artister som går direkte til den norske Melodi Grand Prix-finalen i Trondheim lørdag 15. februar. De fire første delfinalistene presenteres også.

Det er nøyaktig ti år siden Didrik Solli-Tangen vant Melodi Grand Prix med «My Heart Is Yours». Han deltok også i NRKs «Stjernekamp» i 2017. I år deltar han i MGP med sin yngre bror, Emil.

DIREKTE TIL FINALE: Ulrikke Brandstorp. Foto: MATTIS SANDBLAD

Fra «Stjernekamp» kjenner vi også Ulrikke Brandstorp, som i fjor ble nummer to etter Ella Marie Hætta Isaksen.

– Jeg har så lyst til å representere Norge at jeg ikke helt vet hvor jeg skal gjøre av meg, sa Ulrikke Brandstorp.

Den tredje finaleklare artisten er Akuvi fra Asker, eller Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie som er hennes hele navn.

Sondre «Sondrey» Nystrøm deltok i «Stjernekamp» senest i høst og er også klar for Melodi Grand Prix.

Kim Rysstad - også han kjent fra «Stjernekamp» - er den første som ble presentert som en av kommende helgs delfinalister i Kristiansand. Han deltok i MGP allerede i 2012.

– Da var jeg veldig uerfaren, jeg føler meg veldig mye mer klar nå.

Raylee (Kristiansen), som også har deltatt i «Stjernekamp», er den andre delfinalisten som skal konkurrere i Kristiansand, den tredje er Geirmund Hansen - med fornavnet som artistnavn - som seg hør og bør er sørlending. Det er tross alt Sør-Norge som skal stemme i den første delfinalen lørdag.

DELFINALIST: Lisa Børud skal kjempe om finaleplass i Kristiansand lørdag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Den siste delfinalisten lørdag er Lisa Børud, også hun kjent fra.... nettopp, «Stjernekamp». Børud har imidlertid vært artist siden hun var et lite barn med resten av familien, Børudgjengen. Hun har også familiemedlemmer som har deltatt flere ganger i MGP.

Den første delfinalen finner sted i Kristiansand allerede førstkommende lørdag. Ytterligere fire delfinaler skal arrangeres i alle deler av landet før den store finalen den 15.februar.

Konseptet med delfinaler er gjeninnført i år ettersom Melodi Grand Prix har 60-årsjubileum.

Årets finale i Trondheim ledes av Ingrid Gjessing Linhave, Ronny Brede Aase og Kåre Magnus Bergh. Dette er sjette året på rad at Bergh leder den norske finalen i Melodi Grand Prix.

Det var også denne trioen som presenterte de første artistene mandag formiddag.

Publisert: 06.01.20 kl. 12:33 Oppdatert: 06.01.20 kl. 13:00

