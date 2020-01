SYNGER IGJEN: Selena Gomez, her på Cannes-festivalen i fjor. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Plateanmeldelse: Selena Gomez – «Rare»: For lite av alt

Selena Gomez sparker i gang popåret midt på treet.

Var popmusikken egentlig bedre før? Dette tilsynelatende umulige spørsmålet har blitt diskutert med fornyet kraft den siste uken, med antall akkorder og produsenter ført opp blant «bevisene» for sjangerens påståtte forfall.

Så får det heller være at gigastjerner som Ariana Grande og Billie Eilish med sine siste utgivelser har levert kraftig skyts til poptimistene – de som hardnakket hevder at musikk både kan være populær og interessant.

Det spørs imidlertid om den tidligere Disney-yndlingen Selena Gomez har noen «Thank You, Next» eller «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» gjemt i det fremtidige ermet. Det er i det minste lite v

ed det misvisende titulerte tredjealbumet «Rare» som tilsier det.

Til å komme i kjølvannet av dokumentert kjærlighetstrøbbel og alvorlige helseplager, oppleves brorparten av disse 13 sangene merkelig lite nødvendige. Som vokalist mangler Selena Gomez personligheten som trengs for å få et brukbart låtmateriale til å skinne, og resultatet har fremfor alt blitt et habilt og høflig album.

Helt blottet for kvaliteter er «Rare» riktignok ikke. To av albumets høydepunkter – begge med Julia Michaels blant flerfoldige låtskrivere – har blitt sluppet i forkant av albumet: «Look At Her Now» er frekk og spretten empowerment-pop skrelt ned til de nødvendige bestanddelene, mens «Lose You To Love Me» illustrerer at Gomez er på sitt sterkeste som formidler med en god ballade å bryne seg på. I tillegg er 6lack-gjestede «Crowded Room» Ariana-svevende og småfin.

Men totaliteten blir for generisk og sprikende. Med unntak av det freidige og forutsigbare Camila Cabello-tyveriet «Ring» er det få direkte elendige låter her, men som lytter blir man sittende uberørt igjen etter endt avspilling. Popen lever nok fortsatt, men Selena Gomez gjør lite for å dytte den videre til nye kampsoner.

BESTE LÅT: «Look At Her Now»

Publisert: 11.01.20 kl. 15:07

