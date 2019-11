LANGHÅRET: Bruce Dickinson har anlagt langt hår og hestehale det siste året. Her i Sarajevo i vår. Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP

Iron Maiden-vokalist Bruce Dickinson har brutt med kona etter 30 år

Bruce Dickinson har forlatt kona Paddy Bowden og flyttet sammen med sin nye kjæreste i Paris.

Dickinson (61) og kona skal ha blitt separert allerede i fjor, men unnlatt å innvie offentligheten i bruddet. Paret giftet seg i 1990 og har tre barn på 25, 27 og 29 år sammen.

Den britiske metal-legenden bekrefter selv i et langt, svært personlig intervju med argentinske Clarín at det er endringer i sivilstatusen. Han forteller om travle hverdager rundt Iron maidens «Legacy of The Beast Tour», og forklarer at han ser frem til «endelig å få dra på pub med barna i London».

– Deretter skal jeg til Paris, der jeg bor sammen med kjæresten min, forteller 61-åringen.

Ikke skilt

Ifølge Blabbermouth, Daily Mail og The Mirror, er musikerens nye flamme er den 46 år gamle Leana Dolci, som på sin Instagram presenterer seg som fitnessinstruktør, moteblogger, og journalist med utdanning i middelalderhistorie. Hun er angivelig en stor Maiden-fan, som de siste ti årene har fulgt bandets turneer.

Selv om Dickinson og kona har avsluttet forholdet, har de så langt ikke startet noen formell skilsmisseprosess. Daily Mail skriver at et skilsmisseoppgjør vil komme til å koste 61-åringen mye. Han skal ha en formue på over en milliard kroner.

EKSPAR: Bruce Dickinson og Paddy Bowden på en galla i London i 2013. Foto: Joel Ryan / Invision

les også Bruce Dickinson om kreften, fremtiden og Iron Maiden

Dickinson, som også har enda et ekteskap bak seg (1983–1987), har aldri vært den som har delt mye om kjærlighetslivet sitt. Da han i 2017 ga ut selvbiografien «What Does This Button do», brettet han ut det meste – bortsett fra familielivet.

– Ikke fordi jeg trodde det ville bli kjedelig. Men fordi det blir en belastning for andre. Når du skriver intimt om ditt eget liv, skriver du automatisk intimt om andres. Koner, kjærester, unger. Jeg ville følt på et moralsk ansvar for å fremlegge det jeg hadde skrevet for de andre involverte, la dem legge til og ta ut ting. Det var jeg ikke interessert i, fortalte Dickinson i et åpenhjertig intervju med VG for to år siden.

2017: VG møtte Bruce Dickinson i Stockholm i forbindelse med bokslipp. Foto: Morten Ståle Nilsen, VG

les også Historien om Lemmy: Et motorhode girer ned

I boken skrev Dickinson blant annet om tungekreften han ble rammet av i 2015, som han nå er kurert for.

I intervjuet med Clarín sier 61-åringen, som i tillegg er sertifisert flykaptein, at han aldri tror Iron Maiden vil kunngjøre noen avskjedsturné.

– Vi vil holde på så lenge det er gøy, sier han.

