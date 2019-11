Se dokumentar: «Who Let the Dogs Out» – mysteriet bak mega-hiten

Ben Sisto er verdens fremste ekspert på hitlåten «Who Let the Dogs Out», og tar oss med på en humoristisk reise for å undersøke hvem som egentlig står bak den internasjonale landeplagen. Hvem som skal ha «æren» for det elskede og hatede refrenget er nemlig et mysterium.

For mindre enn 30 minutter siden

Snart 20 år er gått siden Baha Men sin versjon av låta ble en gigantisk hit, også i Norge, men hvem hadde egentlig originalen? Ja, på overflaten virker det som et tamt premiss for en dokumentarfilm, men på innsiden av denne mystiske historien åpenbarer det seg en rekke fascinerende karakterer og konflikter.

Denne helsprø og morsomme filmen tar stadig overraskende vendinger, og sto for en av årets mest positive overraskelser da den hadde verdenspremiere på filmfestivalen SXSW. Aldri har «Who Let the Dogs Out» vært så underholdende.

VG har kun rettigheter til å vise «Who Let the Dogs Out» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.