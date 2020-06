FRIKJENT: Rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele – bedre kjent under sitt rap-navn Kamelen – liker dårlig at norske medier navnga han da han ble pågrepet av politiet i februar. I går ble han frikjent etter fem måneder i varetektsfengsel. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kamelen om å bli navngitt i mediene: – Karakterdrap

Torsdag ble Bergensrapperen Kamelen frikjent for medvirkning til ran og trusler, og kunne slippes ut av varetekt etter nesten fem måneder. Nå tar han et oppgjør med mediene som navnga han etter pågripelsen i februar.

– Det er ikke fett i det hele tatt. En ting er når man er dømt, men når man kun er fengslet og man ikke har noen beviser, så er det klart at jeg reagerer på å bli navngitt. Jeg skjønner ikke hva journalister tenker på hele tiden, sier Kamelen – eller Marcus Kabelo Møll Mosele, som han heter – til VG.

Han forteller at det har vært en belastning å vite at navnet hans har vært i svært mange medier, både nasjonalt og lokalt i Bergen, uten at han var domfelt. VG var blant mediene som omtalte saken.

– Jeg snakket mye med de innsatte om dette i fengselet; ikke bare er det skadelig for businessen og omdømmet mitt, men det dreper ryktet mitt. Jeg vil kalle det et karakterdrap. Jeg tror absolutt dette er en sak for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Dette er ikke bra for businessen min. Jeg trenger å renvaske ryktet mitt igjen, sier Mosele.

Hans manager, NRK-profilen, Leo Ajkic, har tidligere gått ut i Medier24 og ment at Kamelen er blitt forskjellsbehandlet, både på grunn av hudfargen og at han har flere dommer bak seg.

– Jeg er veldig glad for at han ble frikjent, sier Leo Ajkic til VG.

Noe mer ønsker han ikke å si om saken.

Kamelen er glad for at hans profilerte manager støtter han.

– Jeg vet at Leo har reagert på dette – at det skal ha vært forskjellsbehandling i mitt tilfelle, men jeg velger å tro at det ikke er slik. Nå har jeg fokusert på å komme ut igjen. Jeg får jo ikke gjort noe med dette, men det er klart at det er mange som likevel har spekulert i om jeg har gjort dette fordi jeg ble navngitt, sier Mosele.

Tiltalen mot Kamelen hadde seks punkter. Han har erkjent straffskyld for oppbevaring av pepperspray, men aldri for tiltalens alvorligste punkter; medvirkning til ran og trusler.

– Det er kjipt ikke å bli hørt. Terskelen for bevisførsel er mye lavere nå, og mot meg brukte de faren for gjentagelse. Den skal egentlig vurderes etter hvert fengslingsmøte, men det ble ikke gjort i mitt tilfelle.

– Kommer du til å kreve noen form for erstatning?

– Det har vi ikke diskutert. Jeg har nok krav på noen penger, men det får jeg se på, sier han.

Etter fem måneder i varetekt ser han endelig lysere på sin egen situasjon.

– Det er ikke sunt for noen å sitte i fengsel, og coronakrisen gjorde det ikke akkurat bedre, men jeg har hatt motet oppe hele tiden og bidratt til å skape et positivt miljø blant de innsatte. Jeg kommer ut med hevet hode og håper det kommer noe godt ut av det. Jeg er bare en fyr som sprer glede, og jeg gleder meg sinnssykt mye til å spille for folk igjen, sier rapperen.

