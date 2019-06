HOLDT SENGEN: Sigrid. Foto: Doug Peters/EMPICS

Sigrid Solbakk Raabe avlyste festival i siste liten

Sier hun ble beordret til sengs av legen, da hun egentlig skulle stått på scenen i Belfast.

22-åringen fra Ålesund er godt i gang med festivalsesongen, som for hennes del i stor grad finner sted utenlands – ikke minst på de britiske øyer.

Torsdag kveld måtte imidlertid den arbeidssomme artisten kaste inn håndkledet, kort tid før hun skulle på scenen på festivalen Belsonic i den nordirske hovedstaden.

– Hei Belfast. Jeg har vært så spent på vår Belsonic-konsert, men legen har gitt meg beskjed om å holde sengen ... så her er jeg, superskuffet fordi jeg ikke får sett dere, men må ta vare på meg selv. Jeg håper virkelig jeg får anledning til å komme tilbake en annen gang. OK, god natt fra meg, meldte Sigrid på Twitter torsdag kveld, og spanderte et par hjerter på sine følgere.

Møter forståelse

Avlysningen kom i siste liten. Ifølge Belsonics Twitter-konto skulle Sigrid entret scenen klokken 20.10 lokal tid. Hun postet sin fraværsmelding klokken 19.37.

Flere fans uttrykte skuffelse i kommentarfeltet under meldingen, men de fleste viser forståelse og ønsker Sigrid god bedring.

Enkelte lurer imidlertid på om hun er i form til å gjennomføre sine planlagte konserter i Donegal og Ballyphehane i Irland fredag og lørdag kveld.

SPILTE FOR 80.000: Sigrid underholdt en fullstappet Wembley stadion i London 8. juni, under radiokanalen Capital FMs popfestival. Foto: Doug Peters/EMPICS

Sigrids plateselskap Petroleum sier de ikke kjenner til at det kommer flere avlysninger. De kan foreløpig ikke kommentere hennes helsesituasjon, men avviser overfor VG at det er noe alvorlig.

Popkometen har den siste måneden gjort en rekke oppvarmingsjobber i Europa for amerikanske Maroon 5.

På Twitter har Sigrid også beklaget overfor fansen at det har tatt lang tid å ferdigstille musikkvideoen til hennes siste singel «Mine Right Now» – men hun lover samtidig at den blir vel verdt ventetiden.

Sigrids neste konsert på norsk jord er på Kongsberg Jazzfestival 5. juli.

