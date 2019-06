GULLSTRUPE: Astrid Smeplass. Foto: Krister Sørbø

Disse artistene kommer til VG-lista Topp 20-konserten på Rådhusplassen

Fredag er det gratiskonsert i Oslo – med kremen av norsk pop, samt noen internasjonale gjester. Her er alle som spiller.

Konserten starter 19.30 fredag, og sendes direkte på VGTV og NRK.

Alle er velkomne til Rådhusplassen i Oslo, hvor man får se disse opptre:

Astrid S

«Årets Spellemann» for 2017 opptrådte på Rådhusplassen sist gang i 2016. Siden da har hun sveipet opp flere hundre millioner avspillinger på Spotify, og blitt en av Norges største popstjerner i moderne tid, med stor fanbase også utenfor Norge. Nylig slapp hun singelen «The First One», hennes sjette topp 5-hit på VG-lista. Den er ikke fremført live offentlig siden den ble sluppet.

Isah + Dutty Dior

Ved inngangen til 2019 var Isah et ubeskrevet blad. Nå er 19-åringen fra Stavanger på alles lepper. Først tatt under vingene av Karpe, sterkt medvirkende på deres siste studioprosjekt og turné; nå på egne – og makker Dutty Diors – ben med sommersmashen «Hallo», som har klatret selvsikkert til topp 10 gjennom en tremåneders periode.

Daya

Denne amerikanske 20-åringen synger på den 12. mest avspilte sangen på Spotify noensinne: The Chainsmokers’ «Don’t Let Me Down». Den er en av kun 33 låter som har passert milliarden på streamingtjenesten, og har 1,18 milliarder avspillinger. Hiten gikk til femteplass i Norge, tredjeplass i USA og vant en Grammy. Nå er Daya tilbake med sin egen topp 20-hit: «Insomnia».

SØVNLØS: Daya. Foto: John Nacion/starmaxinc.com/Starmax

TIX

Andreas «TIX» Haukeland har herjet VG-lista med russelåter i årevis allerede, men det er i ny og mindre russebussorientert drakt han har tatt steget og nådd ut til et bredere lag av befolkningen, hvorav mange også har blitt bedre kjent med ham via «Paradise Hotel». «Jeg vil ikke leve» heter låten som har løftet TIX til poptoppen: Den gikk nylig rett til førsteplass på VG-lista.

Rat City + Isak Heim

Husker du ditt, husker du datt? I Rat City finner man medlemmer fra Donkeyboy, som ga vesentlige bidrag til norsk hithistorie for ti år siden. Isak Heim ble for sin del profilert deltager i «Idol» 2011. Sammen har de laget låten som er mest spilt på norsk radio de siste ukene, «Kind Of Love», som også er en topp 10-slager på VG-lista.

Ina Wroldsen

Popveteran Wroldsen har hatt eventyrlig global suksess som låtskriver og medvirkende på andres sanger – hits med streamingtall i milliardklassen. Nå en stadig tydeligere soloartist; hun tok «Strongest» til annenplass på VG-lista i 2017, og bare de siste ukene har hun gjort seg gjeldende både med sin egen «Body Parts» og Dynoro-samarbeidet «Obsessed». I november fikk hun P3-prisen, i mars ble hun «årets låtskriver» på Spellemann.

KEiiNO

Melodi Grand Prix-vinnere har vi hvert år, men det går lang tid mellom hver gang det norske Eurovision-bidraget slår an så godt både i inn- og utland som denne trioen har gjort med «Spirit In The Sky». Sangen ble den første MGP-vinneren som toppet VG-lista siden 2011, og en hit over store deler av Europa.

Duncan Laurence

Siden KEiiNO fikk flest publikumsstemmer mente flere at Norge var «moralsk vinner» av Eurovision Song Contest. Uansett har vi sikret oss den faktiske seierherren, Nederlands første ESC-vinner siden 1975, som har gjort «Arcade» til en topp 10-hit i 11 land, Norge inkludert.

PROFET I EGET HJEMLAND: Duncan Laurence ble varmt mottatt da han kom hjem til Amsterdam etter ESC-seieren i Tel Aviv. Foto: Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM/ABACA

Julie Bergan

Skiensjenta har besøkt VG-listeshowet flere ganger, og endog vært programleder. Slikt får man lov til når man er en solid hitleverandør, og det går sjelden lang tid mellom hver gang Bergan har en slager på listene. Nå sist med «STFU», hennes niende topp 20-hit.

Morgan Sulele + OnklP

Hvorfor bare ha én erfaren hitmaker på scenen, når du kan ha to på en gang? Sulele og P har omfattende slager-CV’er hver for seg, og har i sommer slått sine pjalter sammen og sust til topp 20 med «Helt ærlig» – en låt de som fulgte med på popmusikk i 1992 antagelig vil dra mer enn litt kjensel på.

Lars Vaular

Ti år etter gjennombruddet har Bergens – landets? – kanskje aller mest hyllede rapper satt fyr på dansegulvene med kritikerroste «Kroppsspråk», en av hans største hits til nå. Han figurerer også på det som ser ut til å bli en av årets største sommerhits: Kygos første norskspråklige sang, «Kem kan eg ringe».

KROPPSSPRÅKLIG: Lars Vaular. Foto: SONY

Kristian Kristensen

Få artister sklir like naturlig inn i «The Voice» som i «P3 Urørt» – og nå også på VG-lista Topp 20-showet – men det sier en del om denne karens spennvidde og appell. En av landets mest bejublede norskspråklige singer/songwritere de siste årene.

Katastrofe

Petter Bjørklund Kristiansen bruker 2019 på å gi sitt artistalias Katastrofe et verdig farvel – han skal fortsette med musikk, men har meldt overgang til bakmann-rekkene. Katastrofe har satt sitt preg på VG-lista – hitlisten så vel som showet – i en årrekke, og ryktene går om en helt spesiell avskjed denne kvelden.

Skaar

Hilde Skaar (21) fra Haugesund kan vise til en «10 mill på Spotify»-låt med TRXD-samarbeidet «Wherever You Go», og hennes egen soundtracksang «Higher Ground» har passert seks millioner på samme plattform. Nå ute med singelen «24», som blant annet er A-listet på P3.

STJERNESKUDD: Hilde Skaar. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Hkeem

Sammen med Temur sørget Hkeem for en uforglemmelig nummer én-hit i 2017, «Fy faen», som åpnet VG-listekonserten den sommeren. Sommer er også stikkord for den fortsatt unge artistens ferske singel, «Madiba».

Ruben

Klassiske mannlige popsangere har det ikke vært for mange nye av i Norge de siste årene. Denne 24-åringen fra Harstad slo gjennom med «Walls» i fjor, noe sangens 26,8 millioner Spotify-spillinger vitner om. Etter en tøff tid har han i år gjort det enda bedre med «Lay By Me» (27,5 millioner), og de siste ukene har han også fått fart på «Power».

HRVY

Britene er på sin side ganske på hugget når det gjelder å hoste opp mannlige popsangere med stor appell. Et av de seneste tilskuddene er Harvey Leigh Cantwell (20), kort og godt kjent som HRVY, som nylig passerte 100 millioner på Spotify med gjennombruddshiten «Personal».

I GODT SELSKAP: Harvey «HRVY» Leigh Cantwell (t.h.) kan skryte av minst én berømt fan. Her sammen med David og Victoria Beckhams sønn Romeo. Foto: Doug Peters

Lauren

Denne 18 år gamle oslojenta fikk i oppdrag å lage en låt basert på en kampanje fra VG-lista, om temaet ensomhet. Over 30.000 bidrag kom inn, og resultatet er singelen «Ensom». Lauren har tidligere i år gjort seg bemerket med «Paradise Hotel»-låten «Look At Me Now».

Madden

Marius «Madden» Njølstad gjorde det skarpt med singlene «Golden Light» og «Alive» i 2016. De siste ukene har han satt sitt preg på sommersoundtracket med «Love You Right».

Chris Holsten

Denne karen har også meldt seg på i konkurransen om årets sommerslager, med «I’ll Be Alright». Har tidligere opptrådt på VG-listekonserten med ovennevnte Madden. Er blant deltagerne i neste utgave av «Hver gang vi møtes».

Nicolay Ramm

VG-listekonserten er et samarbeid mellom VG og NRK. Denne karen har jobbet begge steder. Året Marcus & Martinus ble født vant han tidenes første MGP Jr. som halvparten av duoen To Små Karer. Og tidligere i år tok humoristen Ramm singelen «Raske briller» helt til topps på VG-lista. En selvskreven gjest på scenen denne kvelden.

Stina Talling

Barn og unge over hele landet har en tendens til å danse mye til de årvisse BlimE-låtene fra NRK Super. Årets BlimE-sang besørges av den 16 år gamle YouTube-profilen Stina Talling fra Bergen, med et budskap like klart som tittelen: «Mer enn god nok».

UNG OG LOVENDE: Stina Talling. Foto: Bent René Synnevåg

Freddy Kalas

Hvor mange timer fest er unnagjort til lyden av Kalas i Norge de siste fem årene? Dette finner vi ikke noe statistikk på, men magefølelsen sier «veldig mange». Kalas er for tiden aktuell med singelen «Vacation» – muligens relaterbar for publikum på Rådhusplassen, all den tid mange av dem har avsluttet siste skoledag før sommeren noen skarve timer i forkant.

Publisert: 20.06.19 kl. 19:36