Britney Spears hylles for corona-hjelp

Får skryt for å gjøre noe bokstavelig talt matnyttig i krisen.

Mang en kjendis poster nå trøstende ord og bilder i sosiale medier, i et forsøk på å holde sine følgere ved godt mot i en vanskelig tid.

Det går ikke så godt for alle. Eksempelvis får Kourtney Kardashian mye kjeft for å ha postet et utdrag fra bibelen på Twitter, av mange tolket som at corona-pandemien er Guds straff for ondskap.

Britney Spears, derimot, får nå tomler opp for sitt bidrag – en tekst og video på Instagram hvor hun tar imot en utfordring (#DoYourPartChallenge) fra sin lillesøster, Jamie Lynn.

Mat og bleier

– Så, verden går gjennom en tøff tid akkurat nå, og min søster har nominert meg til å hjelpe folk. Enten det er med mat, om din baby trenger bleier eller hva enn det er – send meg en melding, så skal jeg hjelpe deg, sier Britney i videoen – og høster jubel i kommentarfeltet, blant annet fra Norges kanskje mest profilerte Spears-fan, Linnéa Myhre.

Tre fans skal plukkes ut, og Spears sender utfordringen videre til sin kjæreste Sam Asghari og skuespillerne Will Smith og Cade Hudson.

Manøveren har beveget den britiske avisen The Independent såpass at de har skrevet en sak titulert «Britney Spears er bortimot den eneste kjendisen hvis coronavirus-melding ikke har irritert alle».

Lys i mørket

Avisen trekker blant annet frem at det siste verden trenger nå er en haug med kjendiser som synger John Lennons «Imagine», og skriver:

«Mens kjendiser stenger seg inne i villaene sine med egne kinoer, godterikiosker, spa og golfbaner, har mange av dem funnet det riktig å belære omverdenen om viktigheten av sosial isolasjon (...) Men det er én kjendis som nå står frem som dronningen av Covid-19-utspill. Selveste frøken Amerikansk Drøm, oppfinneren av moderne popmusikk: it’s Britney, b*tch.»

LGBT-nettstedet Pink News tar også et oppgjør med «Imagine»-trenden og skriver:

«I stedet for å synge en meningsløs sang, støtter faktisk Britney Spears folk som er rammet av coronaviruset (...) Kjendiser er en rar gjeng, men Britney Spears er et lys i denne mørke verden.»

Rihanna blar opp

Spears er imidlertid ikke den eneste kjendisen som byr på mer enn en versjon av en 50 år gammel sang.

Rihanna donerer nå 60 millioner kroner via sitt Clara Lionel Foundation, til organisasjoner som kjemper mot corona i marginaliserte samfunn.

I tillegg gir hun syv millioner kroner til sitt hjemland Barbados, ment til innkjøp av respiratorer.

Skuespillerparet Ryan Reynolds og Blake Lively har kunngjort at de gir 12 millioner kroner til to organisasjoner som deler ut mat til fattige i USA og Canada.

