D.D.E.-sjef Bjarne Brøndbo kritisk til Abid Rajas departement: Vil ha annen hjelp

Bjarne Brøndbo er kritisk til at Kulturdepartementet i så stor grad skal håndtere kulturlivets coronarelaterte problemer. Han synes at Næringsdepartementet skulle hatt oppgaven å hjelpe utøvere i hans situasjon.

Onsdag formiddag skal kulturminister Abid Raja legge frem regjeringens videre planer for å kompensere kulturlivet for tap som følge av coronakrisen.

D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo, som har søkt om flere krisestipender, hadde muligens foretrukket at næringsminister Iselin Nybø holdt akkurat den pressekonferansen – i alle fall for hans egen del.

– Jeg kunne ha tenkt meg å forholde meg til Næringsdepartementet, selv om jeg tjener penger på kultur, sier Brøndbo til VG.

Som Rolling Stones

Han utdyper:

– Vi er kommersielle aktører, slik Rolling Stones er når de spiller på Valle Hovin. Da kommer et publikum som er villige til å betale for at bandet kommer dit og underholder dem. Det er det D.D.E. også driver med – næringsvirksomhet, basert på identiteten, musikken og kunsten vi har skapt.

Brøndbo mener at Kulturdepartementet primært er der for å gi stipender og støtteordninger til smale kunstarter som ikke har kommersiell kraft nok til å drifte seg selv.

– Abid Raja og departementet han rår over ... jeg skal ikke si at de ikke har peiling, men de trenger ikke å bruke energi på D.D.E. og Bjørn Eidsvåg i en normal situasjon. Da er det publikum som betaler for å gi meg det jeg trenger av salt og smør på brødskiven.

Får ikke lov

D.D.E.-sjefen viser til at bandet ved oppstarten på begynnelsen av nittitallet søkte om støtte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (som nå ligger under Innovasjon Norge). Derfra fikk de ifølge Brøndbo en kvart million.

– Det vi tok utgangspunkt i da, var begrepet «musikkindustrien» – og den er en næring. Nå får vi jo ikke lov til å utøve næringen vår. Vi forstår at vi må ta hensyn til smittevernsituasjonen, men det er en vanskelig situasjon, vi er rett og slett frarøvet muligheten til å gå ut og tjene penger, sier Brøndbo.

– Jeg skulle gjerne sett at min næring ble tatt vare på som en næring, og så fikk jeg på et vis en kompensasjon som var levelig gjennom det offentlige – som om det var en hvilken som helst form for butikk.

BÅDE OG: Næringsminister Iselin Nybø påpeker at aktører kan få hjelp av flere departementer. Foto: Trond Solberg

Næringsminister Iselin Nybø repliserer til Brøndbos utsagn at man som coronarammet kulturutøver kan få hjelp både av kultur- og næringsdepartementet.

– Vi har noen ordninger som skal treffe veldig bredt, nå vet jeg ikke om Brøndbo treffer under kompensasjonsordningen, men veldig mange innen for eksempel eventbransjen treffes av den. De får støtte derfra, men de mener gjerne at det ikke er nok og da ser de gjerne til kultur, at det er en annen type ordning der, sier Nybø.

Mål: Berge bransjen

Statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet sier seg enig med Brøndbo i at kultursektoren er en næring.

Hun viser til denne oversikten over støtteordninger, og sier at målet hele tiden har vært å berge kulturbransjen over krisen.

Statssekretæren uttrykker forståelse for at mange i kulturnæringen opplever situasjonen som vanskelig.

– Siden pandemien satte Norge på pause i mars har vi i regjeringen jobbet med å finne løsninger for en hardt rammet kultursektor. Vi har satt av nær halvannen milliard frem til 1. september for å kunne avhjelpe bransjen i en vanskelig tid.

TUNG BØR: Statssekretær Gunhild Berge Stang og Abid Raja jobber med krisehjelp til kulturbransjen. Foto: Hallgeir Vågenes

Videre viser hun til at kulturfeltet i likhet med annen næring kan få hjelp blant annet via kontantstøtteordningen, permitteringsordningen og frilansordningen.

– Så lenge smittesituasjonen krever nedstengning eller sterkt redusert kapasitet, vil vi søke å bidra med økonomiske støtteordninger til bransjene som rammes, sier Berge Stang.

Umulig å planlegge

Onsdag skal som nevnt nye tiltak kunngjøres. I mellomtiden ser Bjarne Brøndbo mørkt på høsten 2020.

– Noe av det vanskeligste nå er at vi ikke får planlagt alternative aktiviteter til for eksempel høst- og julekonserter. Mest sannsynlig blir det ikke noe av disse heller. Problemet er at ting ikke blir avklart før kort tid i forkant. Jeg har levd av god planlegging i 30 år. Nå er det rett og slett ikke mulig å lage en plan.

Artistveteranen understreker at han er klar over at mange har det vanskeligere enn ham selv, og at han ikke lider umiddelbar nød.

– Når du har hatt slik suksess som jeg har hatt, har du spilt kortene dine dårlig om du ikke har lagt av noe til en eventuell krise. Men hvis dette for eksempel varer i to-tre år, begynner det å bli vanskelig for meg også.

