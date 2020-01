TÅREVÅT: Demi Lovato på podiet i Los Angeles søndag kveld. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gråtkvalt Demi Lovato famlet på Grammy-scenen

Opptredenen var så følelsesladet for popstjernen Demi Lovato (27) at hun misset starten på sangen og måtte begynne på nytt.

Den amerikanske popprinsessen gikk på Grammy-podiet for å fremføre sin egenskrevne ballade «Anyone» på stjernegallaen i Los Angeles natt til mandag norsk tid. Mer enn halvannet år har gått siden Lovato sist opptrådte foran publikum.

Etter overdosen i juli 2018, som var nær ved å koste henne livet, har Lovato ligget lavt i terrenget. Men hun forklarte til «Entertainment Tonight Canada» i forkant av showet at «Anyone» denne låten ble skrevet da hun hadde det som tyngst – kort tid før kollapsen.

– Jeg har ventet så lenge på dette øyeblikket, men det kommer til å bli vanskelig å gå på scenen og ikke bare vrenge ordene ut av meg, forklarte hun i TV-intervjuet.

27-åringen har tidligere uttalt at sangen opprinnelig var et slags rop om hjelp.

– Nå vil jeg bare gå ut der og fortelle min historie, og det må skje på kun tre minutter. Men jeg skal gjøre mitt beste. Selv om dette bare er en liten brøkdel av min historie, så er det nok til å vise verden hvor jeg har vært.

Det ble riktig så følsomt for Lovato. Hun begynte å synge, men gråten tok overhånd, og hun måtte be pianisten starte om igjen. Nærbilder av artisten viser at store tårer trillet nedover kinnene:

Tilhørerne var imidlertid forståelsesfulle. De klappet da hun startet på nytt, og etter fremføringen fikk Lovato stående applaus.

Kun få uker før overdosen hadde stjernen lansert singelen «Sober», hvor hun sang om tilbakefall etter å ha vært rusfri i seks år. Da hun ga sitt første livstegn til offentligheten et par uker etter sykehusinnleggelsen, skrev hun i sosiale medier at avhengigheten «ikke er en sykdom som forsvinner eller blekner med tiden».

«Det er noe jeg må fortsette å bekjempe, og noe jeg ikke har overvunnet så langt», forklarte hun.

Ferskt brudd

Lovato er for øvrig singel igjen. Like før jul tok det forholdsvis ferske forholdet mellom henne og modellkjæresten Austin Wilson (25) slutt. Lovato var i en årrekke sammen med skuespiller Wilmer Valderrama (39), men kjærligheten strandet for noen få år siden, og Valderrama forlovet seg nylig på nytt.

Et annet veldig følelsesladet øyeblikk under nattens musikkprisutdeling var da programvertinnen Alicia Keys (39) holdt minnetale for basketlegenden Kobe Bryan (41), som sammen med sin 13 år gamle datter og syv andre mistet livet i en helikopterstyrt i Calabasas søndag morgen.

I siste liten ble det gjort om på Grammy-programmet, og sammen med Boys II Men fremførte Keys «It’s So Hard To Say Goodbye» til ære for Lakers-stjernen.

Publisert: 27.01.20 kl. 09:36

