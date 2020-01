STORT OPPDRAG: Aurora Aksnes skal synge for film-fiffen og et hundretalls millioner TV-seere 9. februar. Foto: Lise Åserud/NTB

Aurora Aksnes opptrer på Oscar-prisutdelingen

Fremfører hitlåten fra den andre «Frost»-filmen.

Det er Variety som melder at popstjernen fra Os ved Bergen står på scenen i Kodak Theatre 9. februar, for å synge «Into The Unknown» sammen med Idina Menzel.

Låten er en av de fem nominerte til årets beste filmmusikk-sang. Alle de fem nominerte skal fremføres i showet.

«Jepp jepp. Veldig rart. Veldig fint!», skriver Aksnes på Twitter.

Blant de øvrige som opptrer under showet er Elton John og Randy Newman.

Aksnes er ikke selv nominert, teknisk sett. Det er det kun låtskriverne som er.

«Into The Unknown» har i skrivende stund 62 millioner avspillinger på Spotify. Låten nådde 19. plass på den britiske singellisten, og 46. plass på den amerikanske.

Dette er de Oscar-nominerte i kategorien «beste originalsang»:

«I Can't Let You Throw Yourself Away»(«Toy Story 4») – Randy Newman

«(I'm Gonna) Love Me Again» («Rocketman») – Elton John og Bernie Taupin

«I'm Standing With You» («Breakthrough») – Diane Warren

«Into the Unknown» («Frozen 2») – Robert Lopez og Kristen Anderson-Lopez

«Stand Up» («Harriet») – Joshuah Brian Campbell og Cynthia Erivo

