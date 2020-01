JUBILANT: Halvdan Sivertsen. Foto: Helge Mikalsen

Konsertanmeldelse: Halvdan Sivertsen, Oslo Spektrum: Halvdan og de gode hjelperne

70 år på jorda kan feires på mer smålåtne vis enn dette.

Pappaen til Labbetuss har (hatt) bursdag! Halvdan Sivertsen fylte 70 år 5. januar, og sånt må naturligvis markeres – i den lune bodøværingens tilfelle med KORK, et arsenal av venner og en svær TV-produksjon med NRK bak spakene.

Det begynner å bli noen tiår siden Sivertsen i det hele tatt prøvde å være en relevant plateartist. Istedet har han omfavnet trubadurrollen – visesangeren som ikke trenger mer mikkmakk enn gitar og stemme for å trenge gjennom.

Bainnskap

Til dette jubileumsshowet har han naturlig nok hanket inn flere av sine kumpaner fra «Hver gang vi møtes», men gjestelisten er langt mer omfattende enn som så.

Det samme er opplegget: NRKs myndige produksjonsleder instruerer publikum i hvordan de skal oppføre seg utover kvelden, «P3Morgen»s Silje Nordnes introduseres som programleder, og det grå-og tynnhårede publikummet har store skjermer foran seg som minner dem på statskanalens rolle i kveldens arrangement.

Andelen nordlendinger er naturlig nok høyere enn normalt i Oslos storstue denne kvelden, og ramsalt bainnskap overhøres på herretoalettet.

En retrospektiv videosnutt innleder seansen, og han far klarer såvidt å trenge seg fram på den overfylte scenen. Etter en kjapp transportetappe kommer det første av flere mini-intervjuer, eller stikk, som det heter på TV-språket, med P3-Silje.

Skarp fyr

Odd Nordstoga kan skryte på seg å være både i et stappfullt Spektrum og i TV-underholdningens smørøye denne lørdagen. Men han lykkes best her, med en gnistrende fin versjon av hverdagskjærlige «Hvis du vil ha mæ». Fullt så godt ut av det kommer ikke Morten Abel med sin smått kavete «Førr ei dame». KORK truer med å overspille på Kari Bremnes’ «Nordaførr», men lander såvidt på riktig side.

Moddis «Hellige jord» vil først og fremst huskes for den intense avslutningen, mens Ella Marie Hætta Isaksen tar «Bønn til vinterdagen» opp til «Frost»-nivå hva drama angår. Da greier heller ikke hovedpersonen å sitte stille lenger, og en stemningsfull solotapning av ømme «Bli med mæ dit» følger.

Mange andre artister kommer og går til ære for Halvdan – Sondre Justad og Eva Weel Skram utmerker seg blant dem – men vel så viktig er de små mellomstikkene, der jubilanten får rikelig med boltreplass til å vise hvilken genuint dritmorsom, skarp, selvironisk og varm fyr han er.

Et i overkant omfattende komisk riff over overflødige tommeltotter oppleves, vel, i overkant. Men Bertine Zetlitz’ tolkning av Sivertsens tolkning av hennes egen «Twisted Little Star» gjør inntrykk.

Søring samtykker

«Høre tell på jorda» kommer beklageligvis uten referanse til den elleville M.O.P.-mashupen fra 2007, uten at majoriteten ser ut til å knekke sammen av den grunn. Det er uansett en flott låt som er ganske typisk for Sivertsen: traust, men idealistisk, raus og romantisk, uten å bli (altfor) prekende.

«Kjærlighetsvisa» kommer selvsagt.

«Sommerfuggel i vinterland» likeså, i Vinnis TV-legendariske tapning, som ikke egentlig når originalen til knærne. Men hvem bryr seg? «Venner» og allsang fra alle involverte hyller hovedpersonen herfra til soloppgangen.

To timer og et kvarter i Halvdans selskap er først og fremst tid tilbragt i feiringens og den fremtidige TV-kosens tegn.

Og ja: Det kan helt klart bli for mye friksjonsløs kos i den norske offentligheten.

Men den diskusjonen får vi ta en annen dag. Dette er Halvdan Sivertsens liv, knadd ned til et håndterbart format, og det ser ut til å holde i massevis. Selv for en jævla søring.

Publisert: 25.01.20 kl. 23:05

