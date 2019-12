STORE PLANER: Chirag og Magdi i Karpe, her under P3 Gull i 2017. Foto: Frode Hansen, VG

Karpe varsler 10 konserter i Spektrum

Rapduoen Karpe skal i 2021 fylle Oslo Spektrum hele ti ganger.

Chirag Patel (35) og Magdi Ytreeide Abdelmaguid (35) skriver i en pressemelding at de «lover det sjukeste liveshowet noensinne», når de i 2021 skal opptre i Spektrum i hele august.

Det musikalske prosjektet SAS PLUS / SAS PUSSY er med andre ord langt fra er over. Fansen må imidlertid vente gjennom hele 2020 før de får oppleve duoen live, for det blir ingen konserter før Spektrum-maratonen.

På sin egen Instagram og i en trailer på YouTube melder Karpe tidlig torsdag morgen at dette blir «det største noensinne» (artikkelen fortsetter under):

Karpe har opptrådt i Spektrum en rekke ganger tidligere, første gang i 2013.

Lokker med intimshow

Samtidig lover duoen intimkonserter i Skien – i praktbygget Festiviteten de kjøpte i fjor. Alle som kjøper billett til Spektrum, kan søke om å få en gratis konsert av det sjeldne slaget. Frem til oktober neste år skal Karpe plukke ut 100 mennesker – over 18 år – som skal få æren.

Allerede nå presiseres det at det under intimkonsertene i Skien vil være mobilforbud.

Billettsalget starter fredag 6. desember.

