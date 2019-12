SLÅR PÅ STORTROMMA: Om to år satser Chirag og Magdi i Karpe Diem på å fylle Oslo Spektrum ti ganger, noe ingen artister tidligere har vært i nærheten av å klare. Foto: Mattis Sandblad

Karpe med 10 konserter i Spektrum: - Vi liker å utfordre oss selv

Rapduoen Karpe Diem skal i 2021 fylle Oslo Spektrum hele ti ganger. Og holde fem intimkonserter for 20 personer hver kveld i Skien neste år.

Chirag Patel (35) og Magdi Ytreeide Abdelmaguid (35) skriver i en pressemelding at de «lover det sjukeste liveshowet noensinne», når de i 2021 skal opptre i Spektrum i hele august.

– Det er et stort påfunn, men samtidig et intimt påfunn, sier Chirag til VG.

– Vi kjeder oss fort. Vi liker å utfordre oss selv i stedet for å gjenta det vi har gjort før. Det skal kile litt i magen, forklarer Magdi.

Det musikalske prosjektet SAS PLUS / SAS PUSSY er med andre ord langt fra over. Fansen må imidlertid vente gjennom hele 2020 før de får oppleve duoen live, for det blir ingen konserter før Spektrum-maratonen, annet enn fem intimkonserter i Skien i oktober neste år.

På sin egen Instagram og i en trailer på YouTube melder Karpe tidlig torsdag morgen at dette blir «det største noensinne» (artikkelen fortsetter under):

Karpe har opptrådt i Spektrum en rekke ganger tidligere, første gang i 2013. For to år siden fylte de Oslos storstue tre ganger.

Lokker med intimshow

Samtidig lover duoen intimkonserter i Skien – i praktbygget Festiviteten som duoen kjøpte i fjor. Alle som kjøper billett til Spektrum, kan søke om å få en gratis konsert av det sjeldne slaget. Frem til oktober neste år skal Karpe plukke ut 100 mennesker – over 18 år – som skal få æren. av å overvære intimkonsertene.

Allerede nå presiseres det at det under intimkonsertene i Skien vil være mobilforbud. Konsertene foregår i kulturbygget Festiviteten, som Karpe Diem kjøpte i fjor.

Billettsalget starter fredag 6. desember.

– Hvis ideen er størrelsen og at det kommer flest mulig mennesker, så er ikke det det mest spennende. Vi tviholder på live-opplevelsen, og det tror jeg publikum gjør også, sier Chirag.

– Hele opplegget er sjukt utfordrende, men å være på samme sted i halvannen måned gjør at ting er tilrettelagt for frihet. Frihet til å utvikle showet og pushe oss selv til et helt annet sted, mener Magdi.

Snart 20 år etter den spede starten som Carpe Diem (ja, de startet med c istedenfor k!) har Chirag og Magdi vokst seg til å bli landets fremste norskspråklige artister. Mye har skjedd siden de første gang viste seg frem for bransjen på Rosendal kino under by:Larm i Trondheim i 2003.

– Det er sjukt. Jeg må fremdeles klype meg litt i armen. En gang var det å fylle Rockefeller det største en artist kunne oppleve, jeg husker ennå den følelsen da det skjedde, sier Magdi.

Som nå altså skal fylle Oslo Spektrum ti ganger!

