Konsertanmeldelse Kvelertak: Brakkemotstand

Endelig kan man se Kvelertak uten å bli spyttet på.

Kvelertak

Live fra Artilleriverkstedet, Horten

Livestream på vierlive.no

I løpet av den snaue måneden vi har vært innestengt nå, har konseptet streamingkonserter tatt milelange skritt. Fra det nydelige og rause «Brakkesyke»-konseptet fra leiligheter på Grünerløkka og stuer i Tolga. Via det mer profesjonelle «Korone»-prosjektet fra Sentralen. Til påskens «Et helt annet sted»-konsept. En festival. På nett. Der det visuelle like mye betones som det musikalske.

Kvelertak er ikke direkte en del av denne festivalen, men bruker samme løsning til å spille live fra, av alle steder, Horten.

Det spennende er: Hvordan skal et rockeband fungere på en livestream? Ikke minst i en så intens liveopplevelse som denne sekstetten pleier å stelle i stand? De som så dem passe stivt fremføre «Rogaland» på Lindmo ville kanskje ikke tro at de klarer å nå gjennom i en TV-rute.

Tvert imot.

Vi er i et ganske stort lokale. Med godt armslag for alt hva FHI kan drømme opp av avstandsregler. Mye lys, ingen røyk, men sannelig en god del pyro. Og en frontfigur som tar, vel, helt av. Man føler at man er på scenen med Kvelertak, ikke at man er på konsert. Det ser godt ut.

«We’re going to do a song about hope ... I’m just kidding. There’s no hope», er bare en av de tørrvittige perlene Ivar Nikolaisen lirer av seg mellom låtene her. Dere vet, det punktet på en rockekonsert der bandet gjerne må vente litt på publikum. La applausen og jubelen senke seg.

Her er det helt dønn stille.

Ganske uggent.

Kanskje fordi en rockekonsert er en balanse mellom publikum og band.

Kanskje fordi bandet ikke helt har tenkt på hva man skal bruke denne stillheten til. Hadde de planlagt litt bedre, kunne de lest opp noe av gullet fra chatfeltet.

Der finner man noen som diskuterer om kameramannen som hele tiden går opp i gitaristene er immun mot corona. Nikolaisen gjør gode growl og brøl på de låtene han egentlig ikke var med i utgangspunktet. Resten av bandet gjør akkurat det de skal, men virker ikke alltid like komfortable med formatet. Men spesielt «Ulvetid» er så skummel og mektig som en låt som passer for tiden vi lever i.

«Det er godt å se dere», sier han på engelsk. «Jeg må være helt ærlig med dere, dette er skikkelig kult. Jeg slipper å stagedive. Og det er ingen å spytte på ...ps. Håper vi ikke har gitt noen av dere Covid-19 i løpet av turneen».

Det er da man husker hvor mye spytt og graps man får på seg under slikt. Spesielt på en Kvelertak-konsert, der bandet gjerne gjennomfører flere spyttetriks i løpet av de 16 låtene de lirer av seg. Denne ekstremt potente og kraftige versjonen av Kvelertak kan man uansett ikke oppleve live på veldig, veldig, veldig mange måneder. Dette er nesten like bra som virkeligheten. Til tider enda bedre.

Det eneste som mangler er selvsagt den siste ekstatiske følelsen av å være sammen med ca. tusen andre som føler det samme. Eller som en i chatten tipser: «Spilling beer on myself and hitting myself in the head with a shovel to replicate a live show».

Til slutt virker det som om elektronikken gjør akkurat det. Hele streamen stopper midt i slutten av «Kvelertak».

Det gjør ingenting. For da har bandet for lengst sagt de magiske ordene: « It was really nice not to see you.»

Publisert: 10.04.20 kl. 23:20

