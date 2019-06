Låtanmeldelse Bernt Huskler m.fl. – «Skyggen»: Skyggen på ryggen

Greit norsk sommermishag.

Hei, hallo. En av «reglene» for sommerhits er at de skal være passe minneverdige, rimelig lettsindige og generelt hylle været. «Skyggen», fra mye av den samme gjengen som «ga» oss «Sommerkroppen» og «Juletragedien» gjør ingen av disse delene. Den er derimot en oppstemt fjomselåt om en som trives best i skyggen, som seg selv.

God norsk inngrodd tåneglholdning. Nesten så misfornøyd at man skulle trodd vokalisten egentlig kom fra vestlandet. Det gjør han ikke. Selv om han har tilbrakt mye av livet sitt tett på. Denne gangen er det nemlig Bernt Hulsker som har blitt lokket foran mikrofonen.

Hei, hallo. Dere vet hvem Bernt Hulsker er. Det dere ikke vet er at Bernt Hulsker en mye bedre vokalist enn man skulle tro. Ingen voldsom, minneverdig en. Men en med akkurat nok aggresjon til at han er troverdig som passe menneskefiendtlig, og generelt lite sommerkompatibel.

Låten er full av klengende motvilje mot alt som man liksom skal like med sommeren. Uten å bli direkte vulgær. Faktisk er teksten så smart negativ, at om det ikke var for referansen til «parasol» og «Aperol», kunne man tro den var ført i pennen av i alle fall en åndelig firmenning av selveste Joachim «Jokke Nilsen. Full av sterke tendenser til solid skandinavisk misantropi.

NY ARTIST: Bernt Hulsker er den tredje VGTV-profilen som gir ut låt. Foto: Thor-Erik Claussen

Hei, hallo. Arrangementet er enkelt og oppstemt keyboardrask man har dundret sammen på noen effektive timer i ProTools. Det kan danses til i alle tilstander, og i all slags vær.

Refrenget kan ropes ut av hvem som helst, uavhengig av bobil eller annet fremkomstmiddel. Videoen er hjemmelaget tøys med bobil, bikini og alle de involverte. Småirriterende skranglete og mye lysere i tonen enn man skulle forvente fra låten.

Dessuten har også bildene et mistenkelig høyt tilsnitt av nevnte italienske aperitiff.

Hei, hallo. Det kunne vært verre dette. Det kunne også vært en del bedre. Og uansett er det i bunn og grunn et minneverdig skuldertrekk. Akkurat som en gjennomsnittlig norsk sommer, altså.

Nok en gang.

PS: Låten er laget som en del av VGTV-programmet Spårtsklubben.

