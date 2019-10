SYNGER UT: Selena Gomez, her på en filmpremiere i New York i sommer. Foto: Evan Agostini / AP

Selena Gomez slapp sår ballade – fansen tror hun peker på Justin Bieber

Både fans og amerikanske medier mener at Selena Gomez’ nye sang om giftig kjærlighet handler om ekskjæresten.

«Lose You To Love Me» er første singel fra Gomez (27) på et år, og den først siden Justin Bieber (25) giftet seg med Hailey Baldwin (22). Reaksjonene uteblir ikke.

«Hevnlåt», skriver nettstedet Hollywood Life om det de omtaler som en «mektig ballade».

Fansen går bananas på Twitter med hashtaggen #LoseYouToLoveMe, og mange tolker budskapet i låten som at Gomez måtte ut av et usunt forhold for å finne tilbake til seg selv.

Bladet People har samlet en rekke fan-reaksjoner, som alle går ut på at Gomez fremstår sterkere enn på lenge. «Entertainment Tonight» har gjort det samme.

Låten handler om knust kjærlighet, om å bli forlatt og «erstattet i løpet av to måneder». I den enkle, sort-hvite musikkvideoen sitter Gomez og synger alvorlig inn i kamera.

Ett av versene lyder:

«I gave my all and they all know it / You turned me down, and now it’s showing / In two months you replaced us / Like it was easy / Made me think I deserved it».

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Bakgrunn: Sagaen om Selena og Justin

Gomez synger til den ikke navngitte ekskjæresten:

«You sang off-key in my chorus /‘Cause it wasn’t yours / You promised the world / Made her more of a woman /I needed to lose you to find me».

Det første tolkes som et tydelig tegn på at hun mener Bieber, siden han har vært med på to av hennes låter, «Can’t Steal Our Love» i 2013 og «Unfamiliar» i 2014.

2011: Justin Bieber og Selena Gomez, eller «Jelena», som fansen døpte paret. Foto: Darren Calabrese

Gomez sier ikke noe om hvem det er hun hudfletter i sangen, men hun skriver på Twitter at hun er takknemlig for alle tilhengerne som har fulgt og støttet henne gjennom oppturer og nedturer.

«Jeg hadde aldri klart dette uten dere, og jeg gleder meg til å begi meg ut på neste eventyr samme med dere».

Bieber har så langt ikke kommentert all oppstandelsen i kjølvannet av ekskjærestens låtslipp.

Gomez og Bieber møttes for første gang i 2009, da de var pur unge, men det var ikke før slutten av desember 2010 at kjærligheten begynte å blomstre. Siden hadde de en berg-og-dal-bane av et forhold – med flere avbrudd – frem til i fjor vår.

Tilbakeblikk:

