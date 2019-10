UT PÅ TUR - IGJEN: Ti år etter sin «Ending On A High Note - Farewell Tour 2010» er Magne Furuholmen, Morten Harket og Paal Waaktaar-Savoy klare for karrierens største verdensturné. Dette bildet er tatt i Berlin i forkant av Europa-turneen i 2016. Foto: Andrea Gjestvang

a-ha på sin største verdensturné noensinne

I løpet av det neste året planlegger a-ha å spille for en halv million mennesker, i alle verdensdeler.

Europa og USA. Sør-Afrika og Japan. Russland og Dubai. Australia og New Zealand. Etter det VG kjenner til, står også Sør-Amerika på planen i løpet av 2020.

Og selvfølgelig Norge - den første i Bodø 1.februar.

35 år etter utgivelsen av debutalbumet «Hunting High And Low» er Morten Harket, Magne Furuholmen og Paal Waaktaar-Savoy mer aktive enn noensinne, nøyaktig ti år etter sin egen «avskjedsturné».

Over 60 konserter planlegges over hele verden under vignetten «Hunting High And Low Live».

– Jeg vil anslå at vi spiller for cirka 500.000 mennesker totalt på denne turneen. Det dreier seg om litt over 60 konserter med arena-kapasitet fra 5000 til 15.000 personer, sier a-ha-manager Harald Wiik til VG.

Den første konserten i Norge blir i Bodø den 1.februar neste år, med Trondheim som neste stoppested. Hele verdensturneen slutter med to konserter i Oslo Spektrum den 27. og 28.november 2020.

Det blir med andre ord en heftig, norsk a-ha-helg; torsdag 26.november er det nemlig kinopremiere på Thomas Robsahms «a-ha - The Movie». Regissøren har fulgt trioen i flere år med tanke på en helaftens film om Norges største pop-suksess internasjonalt gjennom tidene.

– Er dette del to av a-has endelige avskjedsturné, Harald Wiik, ti år etter den forrige?

– Såvidt jeg vet er det ikke noe avsluttende ved dette. Den globale etterspørselen har bare økt og økt siden 2010, og da må man jo ta ansvar!

Det er faktisk ingen spøk. Europaturneene de siste årene har vært store suksesser, og i den digitale tidsalder går det så det suser for trioens flaggskip, gjennombruddslåten «Take On Me», også den 35 år gammel neste år.

– Som kun én av fire låter fra forrige årtusen passerer snart «Take on Me» én milliard avspillinger på YouTube, i eksklusivt selskap med «November Rain» av Guns N’ Roses, «Smells Like Teen Spirit» av Nirvana og Queens «Bohemian Rhapsody», forteller Wiik og legger til at låten har 480.000 daglige visninger og cirka 1,5 millarder streams på andre plattformer.

– Det er særdeles fascinerende hvor stor denne låten er blitt, sier Wiik, som mener disse tallene «går lysår forbi førsteplassen i USA, som er det det oftest vises til».

«Take On Me» føk til topps på Billboard-listen i USA høsten 1985.

Harald Wiik har for lengst kommet ut av tellingen når det gjelder antall coverversjoner av låten, eller hvor mange ganger den er brukt i filmer og tv-serier.

Tidligere i høst ble den også brukt i ventetiden før Donald Trump møtte pressen etter sitt toppmøte i Nord-Korea.

– Men bare de siste to årene kan man finne «Take On Me» i filmene «La La Land», «Ready Player One», «Deadpool 2» og «Bumblebee», samt i HBO-serien «The Leftovers», forteller han.

Den foreløpig siste (?) coverversjonen av en viss størrelse kom i februar i år, da amerikanske Weezer overraskende kom med en video som gjenskaper den legendariske videoen til a-ha fra 1985 med sine karakteristiske animasjonsinnslag.

I videoen er det for øvrig Finn Wolfhard fra Netflix-serien «Stranger Things» som spiller Morten Harket.

– Opprinnelig var tanken kun å gjøre runden i 2019, for å teste ut et av popkulturens dogmer - fremføring av et klassisk debut-album fra A til Å, forteller Harald Wiik.

Han innså snart at etterspørselen var overraskende stor. Derfor utvides nå «Hunting High And Low Live» ettertrykkelig.

– Man tvinges til å tenke annerledes dramaturgisk, og det fornyer hele konserten. Høstens turne vil ha en fremføring av albumet som første akt, deretter en pause, og så et utvalg fra katalog og noe nytt materiale, sier Harald Wiik, før han innrømmer;

– Det er både moro og rørende å se at så mange mennesker verden over fortsatt har et lidenskapelig forhold til a-ha, og denne turneen gir oss mulighet til både å besøke de vanlige bastionene og samtidig få et gjensyn med steder som Sør-Afrika, Australia og USA, samt et par nye områder. For en som satt og fulgte bandet som fan i 1985, er det selvsagt stort å organisere en Australia-turné som åpner i Perth, den samme byen de åpnet Australia-turneen i 1986, sier Wiik.

I en pressemelding sier a-ha selv at de gleder seg stort til det neste året, der de skal feire selve milepælen og gjennombruddet i sin mer enn 35 år lange karriere.

– Å spille inn «Hunting High and Low» var et så definerende øyeblikk og en så spennende tid i vår karriere og felles samarbeid, så å gjenoppdage dette verket nå, 35 år senere, føles som inspirasjon i stedet for forpliktelse. Jeg trenger bare å børste litt støv av de gamle synthene, sier Magne Furuholmen i pressemeldingen.

