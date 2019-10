KLAR: Adelén Rusillo Steen er sin egen manager, har flyttet til Madrid og jobber på spreng med nye låter. Foto: Ida Bjørvik

Adelén synger om bruddet: – Veldig mye følelser

Åtte måneder etter at forholdet til «Skal vi danse»-trener Benjamin Jayakoddy (24) tok slutt, slipper Adelén Rusillo Steen (22) låt om kjærlighetssorgen.

«Somewhere We Can Talk» er popartistens mest personlige hittil.

– Det er ikke til å legge skjul på at låten handler om meg og om mitt aller første voksne forhold – og første brudd. Jeg var skjelven etter mange år som samboer og kjæreste, og det var en fin periode å skrive sanger i, sier Adelén til VG.

Adelén og svenske Jayakoddy var partnere i «Skal vi danse» høsten 2015, og paret svingte seg helt til topps i konkurransen. Året etter bekreftet de at de var blitt kjærester, men i vår tok forholdet slutt. Bruddet ble ikke kjent for offentligheten før på sensommeren.

Den nye låten handler om alle ubesvarte spørsmål man ofte sitter igjen med etterpå, om alt det som er usagt.

– En kjærlighetssorg har mange stadier, og da jeg skrev denne, var jeg i en fase der jeg søkte svar på mange ting. Forsto vi hverandre? Skjønte vi egentlig hva som skjedde? Det var veldig mye følelser.

Adelén håper likevel at lytterne selv vil kunne relatere seg til budskapet og ikke bare tenke på hennes historie når de hører den.

– Mitt forhold ble jo ganske offentlig, så sånn sett er det litt spesielt å dele.

– Teksten antyder et brudd som kanskje ikke er helt endelig?

– Da jeg skrev den, så var det definitivt realiteten. Jeg tenkte: Er det virkelig slutt? Sånn tror jeg mange kjenner rundt et brudd. Det var merkelig ikke å bo sammen lenger og dele de rutinene vi hadde skapt. Men man venner seg til alt. Vi mennesker er tilpasningsdyktige. Nå har jeg fått et annet perspektiv og tenker at det kanskje er like greit at det gikk som det gikk.

SLUTT Adelén Rusillo Steen og Benjamin Jayakoddy på danseparketten for fire år siden. Foto: Frode Hansen, VG

Adelén har fått med seg romansespekulasjonene rundt ekskjæresten og hans nye dansepartner i «Skal vi danse», toppblogger Isabel Raad (25). Paret, som røk ut av konkurransen sist lørdag, har selv bare bekreftet at de «har veldig god kjemi».

Det vakte oppsikt da Adelén før lørdagens sending postet følgende melding på Instastory: «Hvorfor være på Tinder når man kan melde seg på «Skal vi danse»?».

Når VG konfronterer henne med utsagnet, ler hun:

– Den sier vel det meste for seg selv? For min del var det bare litt humor. Det var ikke myntet spesielt på oss eller dem. Folk som har vært dansepartnere, venter jo barn sammen nå, sier 22-åringen og sikter til danseinstruktør Jørgen Nilsen (29), som ble kjæreste med Helene Olafsen (29) etter at de sammen vant «Skal vi danse» i 2017.

– Hele konseptet er jo litt morsomt, så litt humor i hverdagen må man kunne unne seg, mener Adelén, som ikke har fulgt med på høstens sesong av «Skal vi danse».

Men bitter er hun ikke.

– Det gjør ikke vondt å lese om Benjamin og Isabel. Jeg har gått gjennom min prosess og kommet over det vi hadde. Men selvfølgelig er det litt morsomt å se at det som jeg trodde var spesielt for vår relasjon, kan skje igjen, smiler hun.

I dag har Adelén lite kontakt med eksen.

– Men jeg tror vi begge ser tilbake på tiden sammen og føler at vi lærte noe nytt. Jeg ønsker ham alt godt, og jeg tror han gjør det samme for meg. Det skal man jo når et forhold er over, og man har gått videre.

Adelén trives som singel.

– Jeg er på et godt sted og lever mitt beste liv, sier hun smilende.

VG har vært i kontakt med Benjamin Jayakoddy, som sier han avstår fra å kommentere ekskjærestens nye låt.

MADRID: Adelén skal bo her frem til neste juni. Foto: Privat

Adelén flyttet nylig til Madrid, hvor hun skal bo i ett år, mens hun avslutter en bachelorgrad i låtskriverproduksjon.

–Det er deilig å føle seg litt voksen og komme seg utenfor komfortsonen, sier artisten, som har spansk mor og norsk far.

Selv har Adelén vokst opp i Horten, men hun har alltid følt at hun har én fot i hver kultur.

– Derfor var det naturlig å flytte til Madrid. I Norge har jeg blitt betraktet som unorsk, men her ser alle på meg som fullt skandinavisk. Jeg forstår hva alle sier bak min rygg ler hun.

Adelén fikk sin første hitlåt bare 16 år gammel – med Melodi Grand Prix-bidraget «Bombo».

Året etter var hun med på det offisielle VM-albumet med låten «Olé». Hun har siden gitt ut flere låter, deriblant «What’s Next» og «Beat», som begge ble sluppet tidligere i år.

Adelén har kontrakt med Sony, men har valgt å være sin egen manager. Sangeren, som for tre år siden var i kontraktskonflikt med låtskriver og artist Ina Wroldsen (35), synes det er deilig å ha kontroll over egen karriere.

– I dag er jeg mer sikker på valgene mine, og vet at det er veien til målet som er selve målet. Jeg ble voksen som 16–17-åring og har kjent på hele følelsesregisteret. Nå er jeg et lykkeligere og mer reflektert menneske.

