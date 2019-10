KORT-KORT: Ariana Grande i velkjent positur, her på en prisutdeling i California i fjor. Foto: Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ariana Grande med frekk buksefleip like før Oslo-konsert

Bare minutter før superstjernen (26) gikk på scenen i Telenor Arena i Bærum, postet hun en video på Instagram.

Grande har til gode å dele bilder fra Oslo etter at hun landet på norsk jord onsdag. VG fikk imidlertid et kort glimt av sangeren da hun gikk inn på hotellet The Thief onsdag kveld. En livvakt skjermet henne fra å bli avbildet, og hun ble raskt ført inn en bakvei.

Men en halv time før Grande gikk på scenen foran sine norske fans i Bærum torsdag kveld kl 21.20, la hun ut en humoristisk post på Instagram, der hun har 165 millioner følgere.

Til en video sammensatt av en rekke bilder av seg selv, både selfier og paparazzi-bilder, synger Ariana «Let me tell you what you’re missing».

På slutten av videoen dukker det opp en gutt som troll i eske – og han svarer med et brøl:

«A pair of fucking PANTS!»

Felles for alle bildene i klippet, er at den amerikanske 26-åringen kun er iført T-skjorter eller lange gensere – over bare ben. Slik hun ofte figurerer enten det er til hverdags eller fest.

VGs anmelder Marius Asp er til stede i Telenor Arena og kommer med dom og terningkast etter avsluttet konsert. Han melder inn enn så lenge:

– Ariana startet moroa med et knippe hits fra sine siste to album. Scenedesignet er vakkert og effektivt, og stemningen i Telenor Arena er uvanlig intim.

Grande fikk en heller lunken mottagelse da hun besøkte København tirsdag. «Kjønnsløs lolita», skrev Ekstra Bladet.

Ariana Grande har opptrådt i Norge to ganger før – i 2014 og 2017.

LIVVAKT: Bak denne mannen står Ariana Grande. Bildet er fra tuenfor hotellet i Oslo onsdag kveld. Foto: Mattis Sandblad, VG

