TJENER BRA: Sigrid, her i aksjon på Lollapalooza-festivalen i Chicago sist helg. Foto: Michael Hickey/Getty Images North America

Sigrid Solbakk Raabe økte inntektene med ni millioner i 2018

Popstjernens forretninger går så det suser: Firmaet hennes økte driftsinntektene fra 7,2 millioner i 2017 til 16,2 i 2018.

Det viser regnskapet 22-åringens selskap Sala Music AS har levert til Brønnøysundregistrene.

Sigrid eier selskapet i sin helhet, og er dets daglige leder.

Ålesundjenta kan antagelig si seg fornøyd med forretningene, som ga et årsresultat på 2,27 millioner i 2018. Det er en tredobling av resultatet for 2017.

Solid utbytte

Det er tatt ut utbytte på 2,9 millioner i 2018, mens Sigrid også hevet lønn som daglig leder på 448.200 kroner. I 2017 gikk 350.000 til samme formål.

Selskapets eiendeler økte fra 1,85 millioner til litt over fem millioner.

Det er grunn til å tro at 2019 blir et enda bedre år for Sigrid økonomisk.

Det var først i mars i år debutalbumet hennes kom ut, og siden da har hun turnert flittig i både inn- og utland.

Utvider turné

Torsdag denne uken besøker hun Øyafestivalen i Oslo, mens Bergen og Bodø tar imot henne 16. og 17. august.

Til høsten står utstrakt turnévirksomhet i Nord-Amerika og Storbritannia på planen.

Mandag kveld kunngjorde hun at USA/Canada-turneen er utvidet med tre konserter, i Montreal, Dallas og Houston.

Sala Musics årsregnskap er tidligere omtalt av Nett.no og Sunnmørsposten.

Publisert: 05.08.19 kl. 19:43

