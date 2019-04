Her er Madonna da hun holdt konsert på Telenor Arena i Oslo i 2012. Foto: Mattis Sandblad / VG

Låtanmeldelse Madonna – «Medellín»: Alder er bare et tall

Madonna gjør «seksti» til det nye «sexy».

LÅT: POP

Madonna (med Maluma)

«Medellín»

(Live Nation/Interscope)

«I took a pill and had a dream, I went back to my 17th year», er åpningslinjene på denne forløperen til Madonnas fjortende album.

Eller Madame X, som hun nå også kaller seg.

Det må man uansett kunne kalle en grei reise i tid: Hun runder faktisk 61 i august.

les også Norske Mona danser i Madonnas nye video: – Helt uvirkelig

Altså nesten ti år eldre enn Cher var da hun opplevdes som hauggammel og hadde sitt siste store øyeblikk med «Believe» i 1998. Samme år som Madonna selv ga ut karrieretoppen «Ray of Light». Og året før Enrique Iglesias gjorde latinopopen en kanskje ikke like stor tjeneste med «The Rythm Divine».

Disse opplysningene er på forskjellig vis med å utgjøre «Medellín». Den har en tendens til å henfalle mot sistnevnte i avrundingen. Og nipper til førstnevntes hang til autotune innimellom. Samtidig er begge deler åpenbare grep som trekker mot William Orbit-klangene Madonna gjorde til allemannseie i 1998.

UTFORDRER: Madonna på vei til intervjuer i London onsdag denne uken. Foto: David Mizoeff / TT NYHETSBYRÅN

les også Kommentar: Mamma Mia! Madonna fyller 60

Solide historiske referanser, altså.

Flere skal bli.

Men først hovedpersonen: Her får colombianske Maluma (25), en superstjerne som for tiden skinner mye sterkere enn Madonna, lov til beholde mikrofonen i store deler av låten. Dette Despacito-grepet gjør at denne Madame X ikke fremstår som en aldrende tante med aldershjemsfobi, men heller en mystisk og udefinerbar skapning.

les også Madonna skal opptre under Eurovision i Israel

Produsenten Mirwais, franskmannen som gjorde «Music» (2000) så nydelig frisk og fremoverlent har funnet tilbake til sin egen kjerne. Han skrur som om han også var 17. Eller så har tiden innhentet både ham og Madonna, og begge egentlig har vært så forut for sin tid at vi ikke helt kan fatte det. Reggaeton-rytmene i bunnen går egentlig helt tilbake til «La Isla Bonita» (1986).

Nok en gang har denne forunderlig endringssøkende popartisten klart å redefinere seg selv. Uten å rote i EDM-faktene hun har vært litt for besnæret av de siste årene. Her er hun i stedet saktedansende sensuell og hviskende rytmisk. Så får det heller gå at Madonnas linjer er snublende, smått håpløse og balansert naive, og at låten som sådan er mer stemning enn en reelt overbevisende hit.

Alder er definitivt ingen hindring for noe som helst lenger.

Spesielt ikke når man heter Madonna.

