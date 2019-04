ETTERTRAKTET: Mona Berntsen kan velge og vrake i lukrative oppdrag. Foto: FD Media

Norske Mona danser i Madonnas nye video: – Helt uvirkelig

Madonnas nye video slippes ikke før 24. april, men bærumsjenta Mona Berntsen (29) kan skimtes i et kort teaser fra pop-ikonet.

Madonna (60) er i vinden med den nye singelen «Medellin», den første fra albumet «Madame X», som slippes 14. juni.

Onsdag i neste uke får fansen se hele musikkvideoen, under et globalt MTV-event i London med navnet «MTV Presents MadonnaLive & Exclusive: «Medellín» Video World Premiere».

Men allerede nå viser Madonna frem noen smakebiter på sin Instagram, der hun har over 13 millioner følgere. Og der kan man se at den norske stjernedanseren Mona Jeanette Berntsen er med i flere scener (se klippet nederst i artikkelen).

– Tom for ord

Berntsen har selv postet tre hjerter under videoklippet, og hun bekrefter overfor VG at hun er hyret inn av popdronningen.

– Dette er Madonna, og da blir jeg rett og slett tom for ord når jeg skal forklare følelsen av å få være med på dette. Hun er en levende legende og et ikon, og jeg er takknemlig, inspirert og ydmyk over å få jobbe med henne på denne måten, sier en fornøyd Berntsen.

Madonna er kjent for å være sterkt involvert i detaljene rundt sine prosjekter, så da Berntsen ble håndplukket av Madonna og teamet, var det et stort karriereøyeblikk.

– Jeg fikk en melding fra koreografen hennes tidligere i år og ble spurt om planene for våren – én uke etter var jeg på flyet til London. Det har vært noen fantastisk fine uker, og det er helt uvirkelig å få være blant en liten håndfull mennesker som får ta del i dette, sier 29-åringen

BIEBER: Mona Berntsen danset på Justin Biebers «Purpose»-turné i 2016, her i Madison Square Garden. Foto: GETTY IMAGES

Det er ikke første gang Berntsen kan skilte med stjernesamarbeid. Hun har tidligere danset for og turnert med store artister som Justin Bieber, Rihanna, Chris Brown, Justin Timberlake og Alicia Keys. Og hun har stått på noen av verdens største scener – som Super Bowl, Oscar-utdelingen, Grammy Awards og MTV Video Music Awards.

– Det er selvsagt en ære å kunne bli kontaktet direkte for jobber med så store artister. Nå skal jeg bygge videre på dette!»

Madonna er blant trekkplastrene under kommende Billboard Music Awards i Los angeles 1. mai, og hun skal angivelig også gå på scenen under Eurovision Song Contest i Tel Aviv i Israel 25. mai. Dermed er det ikke utenkelig at Berntsen også vil være å se på scenen ved begge anledninger. Det kan imidlertid ikke dansestjernen kommentere.

«Madame X» er det 14. studioalbumet fra superstjernen, og det byr på 15 nye låter. På «Medellin» samarbeier hun med den colombianske aristen Maluma (25).

Berntsen begynte å danse i ung alder og var med i «Dansefeber» før hun fikk sitt gjennombrudd med seier i skandinaviske «So You Think You Can Dance» i 2008. Kort tid senere signerte hun kontrakt med agentbyrået Bloc Agency, og siden hr det bare gått oppover karrieremessig for dansetalentet.

POPVETERAN: Madonna, slik hun fremstår før lanseringen av sin nye plate. Foto: Universal

Publisert: 20.04.19 kl. 18:53