Etterforsker mulig kidnapping av svensk artist

Bilder av en kjent svensk artist som blir utsatt for mishandling og angivelig er kidnappet sprer seg mandag kveld i sosiale medier.

– Jeg har fått informasjon om at det påstås på sosiale medier at noe har skjedd med artisten, sier Ola Østerling ved Stockholm-politiet til Expressen.

Politiet tror ifølge avisen at bildene er to uker gamle og det skal være opprettet en anmeldelse for kidnapping.

Artisten det gjelder vil imidlertid ikke bidra til etterforskningen.

VG snakket mandag kveld med pressetalsmann Ola Østerling ved politiet i Stockholm som sa at de etterforsket om det er grunn til å tro at det har vært utført en forbrytelse.

Politiet har ifølge Expressen vært i kontakt med artistens foreldre som sier han har det greit, men de har ikke vært i kontakt med artisten selv. Samtidig skriver avisen at politiet jobber på spreng for å være sikre på at opplysningene om at artisten har det bra stemmer.

Sent mandag kveld la artisten ut en video, der han forteller at han har det bra.

– Jeg har en ting å si til dere. Alle der ute kan bli kidnappet. Alle kan bli slått. Alle kan bli, jeg vet ikke hva. Men jeg har det bra. Dere ser, jeg lever.

