Arrangementer for over 500 forbudt til 1. september

Lørdag holder Abid Raja pressekonferanse for å presentere nye regler for store arrangementer i sommer. Der opplyser han at arrangementer som samler flere enn 500 mennesker ikke kan avholdes før etter 1. september.

Tidligere i april var beskjeden at alle idrett- og kulturarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker, vil være forbudt fram til 15. juni.

Lørdag forteller Raja at de forlenger forbudet mot arrangementer som samler over 500 mennesker til 1. september.

Når det gjelder avgjørelsen for arrangementer for færre enn 500 mennesker, skal denne komme torsdag neste uke, sier kulturministeren.

– Det har vært et stort påtrykk fra festivalarrangører, konsertarrangører og idrettsarrangører om at det må komme en beslutning fra regjeringen, og at denne må komme fortest mulig, sier Raja.

Raja opplyste tidligere i april at både Bislett Games og Holmenkollstafetten utgikk. Bergenfest, som skulle arrangeres fra 10.- til 13. juni, utgikk, og i tillegg ble seriestarten i fotball nok en gang utsatt.

Kulturministeren varslet da at det «ser vanskelig ut» for festivalsommeren, men at en avgjørelse ville bli tatt senest i starten av mai.

Også de tradisjonelle barnetogene 17. mai er siden blitt innstilt. Men korps får spille som de pleier, så lenge de har to meter avstand mellom musikantene.

Leder for Norske Kulturhus, sammenslutningen av norske kulturhus, Nina Hodneland slo 7. april alarm om masseavlysningene av større arrangementer.

– Konsekvensene blir voldsomme, for kulturhusene, for hele bransjen og for publikum. Varer begrensningene ut 2020 kan dette bety ti millioner færre besøk på kulturhusene i år mot fjorårets besøksstatistikk, sa Hodneland til VG.

Hun hevdet da at 90 prosent av vårens konserter og produksjoner er flyttet til høsten 2020.

Allerede i slutten av mars varslet Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, som har en rekke festivaler og konsertarrangører i sine medlemslister om dyp bekymring.

Ønsker forbud

3. april oppfordret flere av festivalen helsemyndighetene til å legge ned forbud mot arrangementer.

Festivalene får nemlig store økonomiske problemer overfor partnere som artister og tjenesteleverandører, dersom de selv går til det skritt å avlyse.

Men om myndighetene legger ned forbud mot arrangementene som følge av coronapandemien, derimot, mener festivalene at force majeure-klausulen som er standard i de fleste kontrakter utløses, og alle involverte parter fritas for ansvar for mislighold.

Overfor VG påpekte Tone Østerdal at flere festivaler etter planen skal finne sted allerede i mai.

– Så dette er prekært for mange nå. Det er rett og slett urimelig at festivalene skal stå alene om valget mellom å ta folkehelsehensyn og det å redde sitt eget og mange andre aktørers levebrød, sa hun da.

Publisert: 25.04.20 kl. 12:31 Oppdatert: 25.04.20 kl. 13:15

