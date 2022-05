PRIS: Doja Cat på musikkprisutdeling i Los Angeles i mai 2021.

Doja Cat til TikTok-musikal

Artisten (26) er med i en ny TikTok-musikal – om pizza.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rapper og sanger Amala Ratna Zandile Dlamini, kjent som Doja Cat, er ifølge CNN klar for et nytt format: En musikal på TikTok.

Mediehuset melder at «Mexican Pizza: The Musical» ikke er en spøk, men noe som faktisk er på gang og kommer senere i mai.

Det hele begynte etter at Doja Cat delte en liten rap om Taco Bells Mexican Pizza, en rett som ble tatt av menyen i 2020, men som etter mange kundeklager nå kommer tilbake.

Artisten hadde i forkant av å dele reklamesnutten delt en video til sine 24,1 millioner følgere på TikTok der hun beklaget, men sa at det var kontraktsfestet at hun måtte gjøre det.

TikTok-komiker Victor Kunda plukket opp snutten og lagde en parodi hvor han viste hvordan intens øving for en profesjonell «Mexican Pizza: The Musical by Doja Cat» kunne se ut.

RAPPER: Doja Cat på MTV Videoe Music Awards i New York i september 2021.

Kunda er nå også med i den kommende musikalen. Den skrives av manusforfatter Hannah Friedman («Obi-Wan Kenobi») sammen med duoen som nylig vant en Grammy-pris for sin første TikTok-produksjon, Abigail Barlow og Emily Bear.

Countrylegenden Dolly Parton har selv delt på Instagram at hun skal medvirke i den kommende musikalen.

Ifølge Entertainment Weekly blir det en satirisk musikal om hvordan fans av den meksikanske pizzaen kjempet for å få den tilbake på menyen.