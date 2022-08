KLARE TIL DYST: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (t.v.) og Chirag Rashmikant Patel i Karpe.

Underskudd i Karpe-selskaper

I forkant av duoens ti Oslo Spektrum-konserter er det millioner i minus i duoens selskaper. Aksjekapitalen er borte i flere av dem. Men enorme billettinntekter er på vei.

– Vi er sjeleglade over endelig å nærme oss premiere, melder Karpes manager.

Det nærmer seg tre år siden det først ble kunngjort at Karpe skulle holde ti konserter i Oslo Spektrum.

Som følge av corona ble konsertene flyttet fra august 2021 til august 2022. Lørdag skal den første omsider gjennomføres.

I mellomtiden har duoens selskaper fått kjørt seg under pandemien og i påvente av konsertmaratonet.

Påvirket negativt

Årsregnskapet for selskapet Karpe Diem AS viser at det var snaut med inntekter i 2021.

I regnskapet står det oppført 99.434 kroner mottatt via kompensasjonsordningen for næringslivet.

I tillegg har selskapet mottatt 288.912 kroner via ordningen for kulturlivet, ifølge dokumenter fra Norsk Kulturråd.

Ellers ingenting – og 2021 endte med halvannen million kroner i underskudd for selskapet.

FORRIGE GANG: Karpe i 2017, da de fylte Oslo Spektrum tre kvelder. Her på P3 Gull, med manager Silje Larsen Borgan til høyre på bildet.

– For vår del har pandemien generelt – og utsettelsen spesielt – påvirket økonomien negativt, det er det ingen grunn til å legge skjul på, skriver Karpe-manager Silje Larsen Borgan i Little Big Sister, i en epost til VG.

– Slik har det vært for oss og de aller fleste bransjekolleger.

Manageren sier at de generelt ikke kommenterer regnskap, økonomi eller avtaler tilknyttet Karpes drift og eiendeler.

Men hun påpeker at det som ble et ekstra år med utgifter uten nye inntekter er utfordrende for et stort maskineri.

– Live er en svært viktig inntektskilde for oss.

Milliondryss fra konserter

Resultatet i Karpe Diem AS’ årsregnskaper er i stor grad knyttet til hvorvidt Karpe er aktive live eller ikke.

I 2017 og 2019 var de ute på veien, og selskapet fikk da overskudd på henholdsvis 4,1 millioner og 3,5 millioner.

I 2018 og 2020, med lite konsertvirksomhet, ble det underskudd på henholdsvis 1,6 millioner og 3,9 millioner.

I 2019 tok duoen utbytte på halvannen million hver. Karpe Diem AS omsatte da for 28,7 millioner.

FORBEREDELSER: Karpe i Spektrum denne uken, her sammen med Sebastian Ekeberg (t.h.). Ifølge Karpes management er Ekeberg hjernen bak sceneshowene, med ansvar for scenografi, design, teknikk og mer til.

Karpe Diem AS utgjør imidlertid bare en liten andel av Karpes virksomhet.

Siden 2017 har de opprettet ytterligere fem selskaper som er samlet under Karpe Holding AS.

Fire av selskapene har nå levert regnskap for fjoråret.

Disse hadde i 2021 omsetning på 5,2 millioner til sammen, og et samlet negativt resultat på 3,7 millioner før skatt.

Info Tallene for Karpes selskaper Slik er omsetning og resultat før skatt fordelt på selskapene i Karpes holdingselskap i 2021: Vi Er Best AS (eiendomsselskap) Omsetning: 4 millioner. Resultat: 914.000 i underskudd.

Spsp AS (kunst/underholdningsselskap) Omsetning: 1,1 millioner. Resultat: 730.000 i underskudd.

Lille.Lord AS (filmproduksjonsselskap) Omsetning: 17.452. Resultat: 3 millioner i underskudd.

Apen og Kjeften AS (kunstnerselskap) Omsetning: 61.124. Resultat: 412.603 i underskudd. 2021-regnskapet for klesselskapet deres, Jens & Jens AS, foreligger ikke i skrivende stund. 2020 var enda verre for Karpe-selskapene. Da var resultat før skatteberegning som følger (alle tall i minus): Karpe Diem AS: 3,9 millioner

Vi Er Best AS: 8,9 millioner

Spsp AS: 5,3 millioner

Lille.Lord AS: 1,7 millioner

Apen og Kjeften AS: 5.426 kroner Jens & Jens AS gikk i 2020 opp i resultat før skatt, fra én million i overskudd i 2019 til halvannen. Vis mer

Ifølge regnskapene er aksjekapitalen tapt i både Karpe Diem AS, Vi Er Best AS og Spsp AS.

Men det er ikke nødvendigvis slik at fremtiden ser mørk ut for Karpes økonomi.

Holder skuta flytende

Forhåndsolgte billetter for konserter i 2022 er avsatt i 2021-regnskapet for Spsp AS. Disse vil først bli inntektsført i 2022.

Totalt utgjør selskapets avsetning 66,5 millioner ved utgangen av fjoråret.

Det fremgår imidlertid ikke hvor mye av de 66,5 millionene som er avsatt i forbindelse med konserter og hvor mye som gjelder eventuelle andre avsetninger.

Men regnskapet for 2022 vil etter alt å dømme se betydelig bedre ut enn 2021-regnskapet, hvor Spsp AS’ eneste driftsinntekt var 1,1 million i offentlig tilskudd, kompensasjon for de utsatte Spektrum-konsertene.

Selv om aksjekapitalen til Spsp AS er tapt, vil de kommende billettinntektene i 2022 holde Karpe-skuta flytende, ifølge regnskapet.

Eiendomsinvestering har også gitt Karpe-konsernet et økonomisk løft.

Via selskapet Vi Er Best AS kjøpte Karpe i 2018 kulturhuset Festiviteten i Skien, for knappe 11 millioner kroner.

Karpe bruker blant annet kulturhuset til musikkinnspilling, og høsten 2020 holdt de fem intimkonserter/fanopplevelser for 20 utvalgte fans per kveld der.

Ifølge regnskapet for 2021 besitter selskapet nå fast eiendom til litt over 21 millioner.

Den reelle verdien av denne anslås samtidig å være vesentlig høyere enn bokført, slik at den reelle egenkapitalen er positiv.

Det presiseres at det har vært omfattende oppussing av lokalene i 2021.

«Langt forbi» 100.000

Aftenposten har skrevet at omsetningen for Spektrum-konsertene passerer godt og vel 50 millioner om man legger de billigste billettene på 550 kroner til grunn.

Siden billettene nå koster fra 870 til 1430 kroner vil omsetningen overgå 50 millioner med betydelig margin dersom showene selges ut.

Karpes management sier til VG at de nå er langt forbi 100.000 solgte billetter, og at kapasitet per konsert er på ca. 11.000 tilskuere.

FØRSTE GANG: Karpe i Oslo Spektrum i 2013, første gang de fylte hovedstadens «storstue» for konserter. Manøveren vakte stor oppsikt.

Dette skulle borge for god butikk, men hvor mye de to i Karpe vil sitte igjen med etter Spektrum-runden nå er antagelig et åpent spørsmål også for dem selv.

De er fra før kjent for å investere stort – i ny Karpe-aktivitet.

Fra konsertstedet melder manager Silje Larsen Borgan om hardt arbeid så vel som god stemning.

– Vi jobber døgnet rundt i Spektrum for å gi folket det vakreste showet i verden akkurat nå.