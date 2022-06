Se dokumentaren «69: The Saga of Danny Hernandez»

Den myteomspunne, kontroversielle rapperen Danny Hernandez med regnbuefarget hår, bedre kjent under navnet 6ix9ine, er et popkulturelt fenomen som er villig til å si eller gjøre nærmest hva som helst for å tiltrekke seg rampelyset.

I denne dokumentaren undersøkes hvem 6ix9ine egentlig er.

