PAR: Mendes og Cabello på Met-gallaen i september i fjor.

Shawn Mendes sier han alltid vil elske Camila Cabello

De har vært kjærester, jobbet sammen og snakket om bruddet. Men Shawn Mendes (23) sier han alltid kommer til å elske eksen Camila Cabello (25).

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det er i et intervju med Ryan Seacrest tirsdag Mendes snakker om eksen. Han forteller der at de har et svært godt forhold i dag:

– Vi er gode venner. Jeg mener, jeg elsket Camila først i så mange år, og det kommer aldri til å forandre seg, sier 23-åringen.

Han forteller videre at låten «When You’re Gone» ble skrevet omkring en måned etter bruddet. Han har tidligere sagt at Cabello fikk lese sangteksten før låten ble publisert.

VENNER: Mendes og Cabello på American Music Awards i Los Angeles i november 2019.

Samtidig sier Mendes ifølge People at lykkelige forhold kan være skumle, fordi man er redd for at de skal ta slutt.

– Jeg tror de fleste har den frykten, men på mange måter tror jeg er brudd kan være en velsignelse også, for det kan virkelig vise deg at du er sterk, noe som er nødvendig, sier han til Seacrest.

Senest i mars delte Mendes et innlegg på sin Instagram der han beskrev det å være alene og hate det.

PRIS: Paret på MTV Video Music Awards i New Jersey i august 2019. Der vant de pris for beste samarbeid for «Senorita».

Kanadieren Mendes og cubansk-amerikaneren Cabello hadde sine første stevnemøter i juli i 2019 samtidig som de lanserte låten «Señorita» som de fremførte sammen. I coronapandemien flyttet paret sammen til Miami, men i november paret kom med brudd-nyheten i en felles melding på sine Instagram-kontoer.

I et intervju med Extra nylig, sier Mendes dette om eksen:

– Camila og jeg har skrevet låter så lenge vi har kjent hverandre, så vi forstår hva det innebærer. Og vi respekterer hva det betyr. Det kommer alltid til å være åpenhet mellom oss.

Mendes spilte sist i Oslo på Telenor Arena i Bærum i 2017. Ifølge TicketMaster er det planlagt ny Mendes-konsert i Telenor Arena 9. juli 2023.