STORE ARTISTAR: Artsiten Kygo på Findings i 2019. Foto: Frode Hansen

Findings-festivalen er avlyst: – Fyrst og fremst trist

Findings, festivalen som vanlegvis samlar tusenvis av musikkglade menneske på Bislett Stadion i Oslo, er avlyst.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har i det lengste håpa at vi kunne få gjennomført Findings. Det er ein festival mange unge har gleda seg til. Dessverre har manglande respons frå regjeringa medført at det ikkje var mogeleg å gjennomføre Findings i år, seier arrangør og medeigar i Sky Agency, Trond Opsahl, i pressemeldinga.

Findings er blant Noregs største festivalar, og skulle ha gått av stabelen 10.–11. september.

Dei siste åra har festivalen vore utseld med eit publikum på 20.000 kvar dag. I år skulle blant anna artistane Alan Walker, Astrid S og Tiesto opptre.

Opsahl seier at dei har forsøkt å få til dialog og samarbeid med regjeringa og helsemyndigheitene.

– Vi ønskte å samarbeide om å gjennomføre eit testarrangement, når vi nå såg at gjenopninga gjekk tregt. Vi har forsøkt å få kontakt med myndigheitene, men får ikkje skikkelege svar og blir ein kasteball i systemet. Det gjer at vi nå avlyser, seier Opsahl.

Arrangøren meinte at høg vaksinasjonsgrad i september ville føre til at det var mogeleg å gjennomføre festivalen. Men slik vart det ikkje.

– Dette er fyrst og fremst trist for dei unge som hadde gleda seg til festival, seier Opsahl.

Publikum: Musikkglade folk på Findings-festivalen i 2019. Foto: Frode Hansen

Fredag vart det kjent at Noreg får éin million ekstra vaksinedosar, og at gjenopninga blir to veker tidlegare enn planlagt.

– Det betyr i praksis at i midten av september skal vi vere ferdige med å setje dose to, sa Erna Solberg til VG.

Det blir likevel akkurat for seint for Findings.

Arrangøren opplyser at alle billettkjøparar kan få refundert billetten sin eller få den overtført til neste år.