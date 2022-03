LITE PÅ HJERTET: Michael Bublé – her avbildet i Oslo Spektrum i 2012 – går på autopilot på sitt nye album.

Plateanmeldelse: Michael Bublé – «Higher»: Ingen grunn til å jublé

ALBUM: JAZZ/POP

Michael Bublé

«Higher»

(Warner)

Canadas dorskeste crooner er tilbake med en ny dose kraftløst balladeri. Selv ikke Sir Paul McCartney kan redde stumpene.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jada, det er en åpen dør. Med solid gjennomtrekk.

Men like fordømt: Smørsangeren Michael Bublé er verdens største artist i sin sjanger. «Higher», kanadierens ellevte studioalbum, er bare nok en bekreftelse på at posisjonen er høyst ufortjent.

Som vokalist er 46-åringen nærmest imponerende ukarismatisk. Det er som om identiteten hans – stikk i strid med alle kjente naturlover – blir mindre tydelig for hver nye utgivelse. Det er imidlertid ikke det største problemet med «Higher».

Tradisjonen tro er repertoaret fordelt mellom gamle jazzstandarder, nyere coverlåter og helt nyskrevne sanger. Ingen av delene fungerer spesielt godt – særlig ikke sistnevnte: Av fire låter, er det kun det «fyrrige» tittelsporet som kommer utstyrt med en antydning til melodisk og rytmisk vilje.

Ellers synges «Crazy» i en kameratslig, men forglemmelig duett med Willie Nelson, mens versjonene av Barry Whites «You’re the First, the Last, My Everything» og Bob Dylans «Make You Feel My Love» er nøyaktig like poengløse i praksis som på papiret. Og jo mindre som er sagt om radbrekkingen av Sam Cookes udødelige «Bring It On Home to Me», jo bedre (for Bublé).

Et enslig lyspunkt inntreffer med den relativt ferske Paul McCartney-komposisjonen «My Valentine» fra det sviskete albumet «Kisses on the Bottom» (2012), der Sir Paul også stepper inn som produsent. Den tilhører ikke hans 200 beste låter, men melodien er fin – og befriende lite utspilt.

Likevel: Dette holder jo simpelthen ikke.

BESTE LÅT: «My Valentine»