Genesis rammet av corona – må utsette konserter

Genesis må stå over de siste konsertene på gjenforeningsturneen etter at en eller flere i bandet har fått påvist covid-19.

The Last Domino Tour har gått på en smell nå i innspurten, og de planlagte konsertene i London og Glasgow utgår enn så lenge, melder bandet på Twitter.

De skriver ikke hvem i bandet som er smittet.

Genesis skulle opptrådt i Glasgow fredag og i London 11., 12. og 13. oktober.

– Sønderknust

Rockebandet, som består av Phil Collins (70), Mike Rutherford (71) og Tony Banks (71), sier i en kunngjøring at det er med tungt hjerte de velger å utsette, og at de håper å sette opp nye konsertdatoer så snart som mulig.

«Dette er en svært frustrerende utvikling for bandet, som er sønderknust over denne uheldige situasjonen. De hater å måtte gå til dette skrittet, men sikkerheten til publikum og crewet må komme i første rekke», lyder det i meldingen.

Da britene nylig la ut på gjenforeningsturné tidligere i år, var det 14 år siden de sist hadde opptrådt sammen. Gjenforeningsturneen ble forkynt i mars i fjor – like før coronapandemien satte det meste av konserter på vent. Også Genesis måtte utsette turneen ett år.

Også i 2017 måtte Collins avlyse konserter på comeback-soloturneen «Not Dead Yet, Live» – etter en ulykke der han måtte sy flere sting.

At det i det hele er blitt konserter med poplegenden i senere tid, var ikke selvsagt. I 2008 kunngjorde Collins nemlig at han skulle legge opp, og at det var helt slutt på turnélivet. Samtidig forsikret han at han ville fortsette å skrive musikk.

I 2010 forklarte Collins i et intervju med bladet Rolling Stone at han hadde vært psykisk svært langt nede, og at en nakkeskade hadde gjort det umulig for ham å holde trommestikker og skrive sin egen signatur. Han har også slitt med hørselen i mange år.

Collins gjorde det også klart før konsertene nå i høst at han ikke kom til å traktere trommene. Han har også måtte sitte å synge på grunn av helseproblemene.

Genesis startet som progband, med Peter Gabriel som vokalist, men ble mer og mer «poppede» for hvert album etter at trommisen Collins overtok mikrofonen midt på 70-tallet.

