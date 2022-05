UT MOT HAVET: Sandnes-sangeren Beharie serverer en velbalansert seksretter på sin ferske EP.

Plateanmeldelse: Beharie – «Beharie, the Third»: Beharie, du bedåre

EP: R&B

Beharie

«Beharie, the Third»

(V2 Records)

Alle gode ting er tre for Norges største soulpop-håp akkurat nå.

Av Marius Asp

Til tross for at året hittil i beste fall har vært strabasiøst, både for kloden og for mange av oss som befolker den: 2022 kan ikke sies å ha behandlet Christian Roger Beharie så aller verst. I det minste ikke idet vi nærmer oss halvkjørt løp.

Den 28 år gamle Sandnes-artisten har nemlig opplevd noe av et gjennombrudd denne våren. Ikke bare mottok han en fortjent spellemannpris i r&b/soul-kategorien for sin EP av fjoråret, «Beharie//Beharie».

Han står i tillegg bak en av årets beste singler med deilige «Simple Mistake», som føltes som et vennligsinnet og sommerlig slag i solar plexus da den kom i april – en lekker krysning mellom Cocteau Twins og Frank Ocean, om man skal holde seg i et sjenerøst lune.

«Simple Mistake» runder av Beharies tredje EP, og låten utgjør forutsigbart nok bunkens aller sterkeste kort. Men den er slett ikke alene blant de seks godbitene her.

Åpningssnutten «The Beginning of the Third Realm» slår an en lett psykedelisk, jazza og jordfarget tone, og påfølgende «Love Me» funker enda bedre i denne sammenhengen enn som enkeltstående singel.

Men den virkelige perlen er «When Are We Going», der ekko av nevnte Ocean krenger mot den britiske folksoul-helten Michael Kiwanuka på best tenkelige vis. Den duvende balladen «Point of View» utfolder seg sakte, men vakkert, og utgivelsens eneste underveldende spor er skissen med den talende tittelen «Dadada».

Beharie kan nok med fordel våge å ta enda større sjanser, både melodisk og lyrisk, ved neste korsvei. Talentet er så åpenbart – og eksplosivt – at maks kunstnerisk fallhøyde må kunne kreves.

BESTE LÅT: «Simple Mistake»