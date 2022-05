GÅRSDAGENS: Morten Harket har stemmeproblemer og kan ikke opptre i Oslo Spektrum i kveld. Dette er fra konserten a-ha hadde i Spektrum fredag.

A-ha avlyser kveldens konsert i Oslo Spektrum

Morten Harket har fått halsbetennelse og må hvile stemmen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Dermed ryker kveldens konsert i Oslo storstue, melder bandet i en pressemelding.

Nyheten kunngjøres også på Instagram, der trioen skriver at de er lei seg for å måtte avlyse.

A-ha opptrådte i Spektrum fredag, men lørdagens konsert utgår på grunn av sykdom.

«Morten Harket har blitt diagnosert med akutt laryngitt og er nødt til å hvile stemmen», skriver bandet.

Harket selv la lørdag kveld ut en selfievideo på Instagram, der han sier at han beklager at han ikke kan opptre.

– Jeg hater det, og jeg er dypt lei meg over å skuffe dere, sier han, og legger til at han skal «sove av seg denne greia».

– Det er alt jeg kan si akkurat nå. Ha det bra.

«Tusen takk for den flotte velkomsten i går. Vi ses snart», lyder det fra a-ha på Oslo Spektrums hjemmeside.

– Si at dette er en spøk!

I kommentarfeltet på Instagram strømmer det på med god bedring-hilsener til Harket, men fans som har kommet fra utlandet ens ærend, uttrykker også fortvilelse.

«Neeeei, vær så snill å si at dette er en spøk!», skriver en kvinne som har tatt med seg ektemann og to barn fra Milano i Italia for å se favorittbandet.



FANS: Italienske Cinzia Mambretti med ektemannen og parets to barn i en regnvåt Frognerparken i Oslo lørdag.

Cinzia Mambretti, som hun heter, opplyser til VG at hun er svært stor fan av a-ha siden 80-tallet, og at hun og familien ankom Oslo fredag.

– Vi er så lei oss for at vi ikke får se konserten, sier Mambretti.

Hun har opplevd a-ha på norsk jord tre ganger, i 2001, 2002 og 2018.

– Men dette skulle være første gangen med familien. Planen var opprinnelig å være med på gårsdagens konsert, men vi måtte gjøre om. Vi reiser tilbake til Milano allerede i morgen. Trøsten er at vi fikk muligheten til å oppleve Oslo, sier Mambretti.

Første gang hun så a-ha live var hjemme i Milano i 1988.

– Men a-ha har ikke vært i Italia siden da, så fansen der må reise til utlandet for å se dem. Og det har man jo ikke alltid råd til, forklarer hun.

Også en spansk kvinne skriver på Intagram at dette er «triste nyheter»:

«Jeg har reist til Oslo kun for å se a-ha. Dette knuser fansens hjertet fullstendig. Jeg håper han blir frisk snart.»

POPTRIO: F.v.: Magne Furuholmen, Morten Harket og Pål Waaktaar.

Til uken er det flere planlagte konserter i England, før a-ha skal tilbake til Norge for flere festivalopptredener i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Arendal.

Konsertene er allerede utsatt to ganger tidligere – da på grunn av pandemien. Nå bes publikum om å ta vare på billettene til ny informasjon kommer.