TILBAKE PÅ TV: Bilal Saab prøver lykken i Melodi Grand Prix.

Melodi Grand Prix-klare Bilal Saab mistet «Stjernekamp»-momentet: − Forbannet

Førsteplassen i NRKs høstunderholdning var i boks, og verden lå åpen for ham. Så kom pandemien – som nå har gitt ham en utfordring også i MGP-sirkuset.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Lørdag kveld står Bilal Saab (22) på scenen i årets tredje MGP-delfinale, som frontfigur i kvintetten NorthKid.

I utgangspunktet lite stress, siden deres bidrag «Someone» er forhåndskvalifisert til finalen 19. februar.

Men som VG har meldt tidligere, måtte NorthKid fremskynde sin opptreden med en uke – siden corona også skal ha rammet den maskerte og hemmelighetsfulle duoen Subwoolfer.

De er også forhåndskvalifiserte, og skulle denne helgen egentlig opptre med sin «Give That Wolf A Banana».

MÅTTE SKYVE: Subwoolfer.

– Jeg blir morsk hvis jeg ikke får en banan av Subwoolfer nå, sier Saab til VG i det som brått ble noen hektiske øvedager.

– Vent litt, det hørtes jo helt jævlig ut!

Motivasjonsknekk

Saab var bare 20 da han dro i land seieren i «Stjernekamp» høsten 2019. Normalt en gylden mulighet for en artist, og ifølge Saab var det mange planlagte konserter sommeren 2020.

– Gudene vet hvor mange spillejobber vi måtte droppe. Men jeg klager ikke, jeg var hjemme og gjorde det beste ut av det.

Popstjernelivet ble avløst av jobb for familiebedriften hjemme på Sørøya i Finnmark. Der ble han permittert.

– Det er klart corona var en motivasjonsknekk, ler han.

– Det har fått meg til å innse at man må bare holde på med de tingene man synes er gøy. For på ett eller annet tidspunkt har du det ikke lenger.

BILALS BAND: NorthKid. Fra venstre: Håkon Guttormsen, Sebastian Willassen, Vegard Olaussen, Helge Moen og Bilal Saab.

«Stjernekamp»-momentet fra 2019 begynner å bli et fjernt minne nå.

– På slutten av dagen er det ikke dét dette handler om, påpeker han.

– Ikke om å bli gjenkjent på butikken eller om å ha mange følgere på Instagram. Det handler om å få stå på en scene, og så lenge jeg får gjøre det har jeg det alle tiders. Og dét er jeg forbannet for at jeg ikke fikk gjøre den sommeren.

Milliontall etter «Stjernekamp»

En titt på NorthKids Spotify-statistikk forteller litt om viktigheten av TV-eksponering.

Bandets ti mest populære låter er alle avspilt mellom 94.000 og 434.000 ganger – med ett unntak: «Done Fighting», som Saab fremførte med bandet i «Stjernekamp»-finalen. Den har 2,5 millioner.

For Saabs del handler Melodi Grand Prix om «så mye mer» enn avstemningen, forteller han.

– Såklart handler det om stemmer også, dette er jo MGP. Men det handler mest om æresfrykt for det som er yrket ditt. Å ta vare på kunsten, for å være litt «over the top» her, hehe.

Han gjør det videre klart at NorthKid ikke er i MGP bare for å delta. Eurovision Song Contest i Torino i mai er målet.

– Vi er alle glade i sport, men siden ingen av oss kvalifiserer til vinter-OL nå fokuserer vi heller på Eurovision, som jo er et slags OL i musikk.