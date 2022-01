STØTTER SIN LANDSMANN: Joni Mitchell, her fra en konsert i Oslo i 1983.

Fjerner musikken fra Spotify i solidaritet med Neil Young

Joni Mitchell følger Neil Young i konflikten med Spotify.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Neil Young truet med å fjerne musikken sin fra strømmetjenesten fordi den enormt populære podcasten til Joe Rogan er å finne på samme sted. Den aldrende rockeren mente Spotify er med på å spre feilinformasjon om vaksiner.

Dere kan ikke både ha meg og Rogan, skrev Young.

Spotify gjorde som han ba om, fjernet hans musikk, og lot Rogan fortsette. Spotify har en ekslusiv avtale om rettighetene til Rogans podcast, som de har betalt mer enn 100 millioner dollar for.

Nå har også en annen av de store fra 60-tallet kastet seg inn i saken. Joni Mitchell, som er fra Canada som Young, skriver på sin hjemmeside at hun står sammen med Young.

– Jeg har bestemt meg for å fjerne musikken min fra Spotify. Uansvarlige mennesker sprer løgner som fører til at folk dør. Jeg stiller meg i solidaritet med Neil Young, med vitenskapen og medisinerne i dette spørsmålet, skriver hun.

Musikken hennes er fortsatt tilgjengelig, og det er ikke kjent når den forsvinner, skriver Variety.

Mitchell har gitt ut 19 album siden debuten i 1968. Det mest kjente er nok «Blue» fra 1971. Hennes mest strømmede låt på Spotify før det nå er over er «Big Yellow Taxi» fra albumet «Ladies of the Canyon» fra 1970, med refrenget «You don’t know what you got till it’s gone».