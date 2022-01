BØLLA TOK SEIEREN: Mari Bølla (t.v.) og Oda Gondrosen i «Idol»-finalen i 2020.

Kjempet mot hverandre i «Idol»-finale – nå skal de slåss i Melodi Grand Prix

Mari Bølla var bare 15 da hun danket ut Oda Gondrosen og vant «Idol». Nå håper sistnevnte på hevn i ny duell mellom de to.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Lørdag kveld er det klart for årets tredje MGP-delfinale.

Slik NRK har lagt det opp i år er det fire deltagere som duellerer to og to. De to respektive vinnerne konkurrerer deretter om den ene finalebilletten som deles ut.

Denne helgen skal Sturla Fagerli Larsen (27) fra Orkdal i duell mot Vilde Johannessen (26) fra Tjøme. (Se alle deltagerne her.)

Og som noe av en reprise fra mai 2020 skal Mari Bølla (17) fra Bryne kjempe mot Oda Gondrosen (25) fra Fredrikstad.

Sist de sloss musikalsk ble Bølla tidenes yngste «Idol»-vinner.

REVANSJESUGEN: Oda Gondrosen.

Gondrosen endte med bronse.

– Mari slo meg rett før målstreken. Å konkurrere mot henne igjen blir jo litt spesielt, sier hun.

– Vi er gode venninner, og det er alltid kjedelig å konkurrere mot noen du er glad i.

Vil ha revansj

– Veldig kjedelig, synes Bølla også.

– Oda har en rå låt og er en dyktig sanger, og jeg unner henne å stå i finalen. Men jeg har selvsagt lyst til å gå seirende ut av duellen.

VANT SIST: Mari Bølla.

Gondrosen synes at Bølla også har en fantastisk sang, og understreker at hun ønsker «Idol»-vinneren kun det beste.

– Men jeg skal ikke legge skjul på at det hadde vært deilig med en revansj! Og jeg håper jo at det er jeg som stikker av med finalebilletten.

Ifølge Bølla føltes det aldri som om de to konkurrerte da de var i «Idol».

– Oda var en god støtte, og vi hadde mye gøy sammen.

Men konkurranse blir det, innser de:

– Selv om det er en seier i seg selv å få være med i MGP, så har begge to veldig lyst til å gå videre til finalen, sier Gondrosen.

Finalen finner sted 19. februar. Før den tid er det en fjerde delfinale, samt «Sistesjansen», hvor alle utslåtte delfinalister får et siste forsøk – og én blir siste finalist.