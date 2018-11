Foto: HARRISON MCCLARY / X02619

Keith Urban i tårer på musikkgalla

MUSIKK 2018-11-15T13:20:42Z

Da Keith Urban (51) vant hovedprisen under Country Music Association Awards i Tennessee, ble han overmannet av følelser.

Publisert: 15.11.18 14:20

Kona Nicole Kidman (51) satt og gråt gledestårer i salen da Keith Urban ble ropt opp på scenen av prisutdeler Lionel Richie (69).

– Tusen takk, jenta mi, jeg elsker deg så høyt. Nå er jeg sjokkert, sa en tårevåt Urban henvendt til filmstjernen, ifølge People .

Urban har vunnet drøssevis med priser opp gjennom karrieren, men det er første gang siden 2005 at han stikker av med den gjeve «Entertainer of the Year»-statuetten. Det er også første gang publikum ser ham så følelsesladet.

Urban snakket også varmt om barna Faith (7) og sønnen Sunday (10) i takketalen.

– Tusen takk for at dere støtter meg og elsker meg gjennom alt jeg foretar meg. Takk for at dere støtter pappa. Dere gjør alt sammen verdt det.

Tilbakeblikk : – Trodde aldri hun ville se noe i meg

Gripende var det også da newzealenderen mintes sin egen far, som døde i 2015.

– Jeg skulle ønske han var i live og kunne oppleve dette. men jeg tror han er med meg i kveld. Jeg er så takknemlig for at jeg får holde på med det jeg gjør, sa Urban, som gjentatte ganger måtte tørke bort tårer.

Han opptrådte også med låten «Never Comin’ Down».

En stolt Kidman har postet bilde på Instagram, der hun viser frem konvolutten med ektemannens navn: « For en kveld! Vi er så sjokkert. Gratulerer, vennen min », skriver hun.

Paret giftet seg i 2006.

